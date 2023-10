Acidente na caminhada no espaço: corda contaminada atinge a viseira do cosmonauta

Durante uma recente caminhada espacial fora da Estação Espacial Internacional (ISS), a viseira de um cosmonauta foi atingida por uma corda contaminada, causando um incidente imprevisto. A caminhada no espaço, que foi transmitida ao vivo pela NASA TV, envolveu dois cosmonautas, Oleg Kononenko e Nikolai Chub. Embora as suas tarefas incluíssem vários objectivos, o destaque da missão foi investigar um vazamento no radiador do módulo Nauka, que ocorreu no início do mês.

Inspecionar o vazamento do refrigerante provou ser um desafio, pois os cosmonautas inicialmente não encontraram sinais de vazamento ao longo das linhas de conexão. No entanto, após um exame mais detalhado, descobriram vestígios perto das juntas do painel do radiador. Mais adiante na caminhada espacial, uma gota significativa de refrigerante foi observada em uma linha em uma das juntas do radiador. Os cosmonautas tentaram limpar a bagunça com toalhas, mas ficou claro que não tinham o suficiente.

Infelizmente, uma das pontas de uma corda ficou encharcada no refrigerante e entrou em contato com o visor de um cosmonauta. O incidente fez com que a dupla saísse da área e prosseguisse com as demais tarefas, o que não saiu como planejado. A implantação de um nanossatélite para testes de tecnologia de vela solar falhou e um sistema de comunicação por radar sintético foi instalado, mas encontrou problemas com um dos painéis.

Após a caminhada espacial, os cosmonautas verificaram se havia contaminação em seus trajes espaciais e seguiram os procedimentos habituais de descontaminação. Para garantir a segurança da tripulação, sistemas de filtragem adicionais serão utilizados na ISS para eliminar quaisquer vestígios remanescentes de líquido refrigerante do ar.

O vazamento foi inicialmente detectado por câmeras na ISS, e a tripulação o confirmou inspecionando visualmente um radiador reserva no módulo Nauka. O radiador foi entregue em 2010 em uma das missões finais do ônibus espacial, mas só foi instalado durante uma caminhada espacial russa neste ano.

Os próximos passos para reparar o vazamento ainda serão determinados pelos gestores da missão. É claro que tanto Kononenko como Chub identificaram e isolaram com sucesso a fuga, mas a extensão do trabalho adicional necessário permanece incerta. Felizmente, o circuito primário de refrigeração permanece inalterado, garantindo a segurança da tripulação durante este incidente imprevisto.

FAQ:

P: Como ocorreu o incidente durante a caminhada no espaço?

R: A corda dos cosmonautas, embebida em refrigerante, atingiu acidentalmente um dos visores do cosmonauta.

P: Quais tarefas os cosmonautas tiveram durante a caminhada no espaço?

R: A tarefa principal era investigar e isolar um vazamento de líquido refrigerante de um radiador no módulo Nauka. Eles também tentaram implantar um nanossatélite para testes de velas solares e instalar um sistema sintético de comunicações por radar.

P: Houve algum perigo para a tripulação?

R: O circuito primário de refrigeração não foi afetado e a tripulação não correu nenhum perigo imediato. Protocolos de segurança foram seguidos para mitigar quaisquer riscos potenciais associados ao vazamento de refrigerante.