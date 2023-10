Detectada a explosão rápida de rádio mais antiga e mais distante, ampliando os limites de nossa compreensão do Universo

Numa descoberta inovadora, cientistas da Universidade Macquarie e da Universidade de Tecnologia de Swinburne identificaram a explosão rápida de rádio (FRB) mais antiga e distante já detectada. Publicado na revista Science, o estudo demonstra que os FRBs fornecem uma forma de estudar a matéria intergaláctica e expandem o nosso conhecimento do universo.

A explosão de rádio, designada como FRB 20220610A, foi capturada pelo radiotelescópio ASKAP em 10 de junho de 2022. A explosão originou-se de um evento cósmico que liberou uma quantidade incrível de energia em menos de um segundo, equivalente às emissões totais do Sol. mais de 30 anos.

Ao utilizar a variedade de antenas parabólicas do ASKAP, os pesquisadores conseguiram identificar a localização precisa da explosão de rádio. Eles então usaram o Very Large Telescope do ESO (VLT) no Chile para procurar a galáxia fonte, que se revelou mais antiga e mais distante do que qualquer outra FRB descoberta anteriormente.

Esta descoberta apoia as teorias existentes sobre a origem das FRBs, uma vez que a explosão originou-se de uma coleção de galáxias em fusão. Também destaca as limitações da atual tecnologia telescópica, uma vez que só conseguimos observar e localizar FRBs num período de aproximadamente oito mil milhões de anos no passado.

O estudo também confirma a relação de Macquart, inicialmente proposta pelo astrónomo australiano Jean-Pierre 'J-P' Macquart, que sugere que quanto mais longe está uma explosão rápida de rádio, mais gás difuso revela entre as galáxias. Esta relação é verdadeira mesmo para FRBs além da metade do Universo conhecido.

Até à data, cerca de 50 FRBs foram localizados com precisão, sendo quase metade deles identificados através do ASKAP. Os investigadores acreditam que há potencial para descobrir milhares de outros fenómenos cósmicos, incluindo aqueles em locais mais distantes.

Embora a causa exata das FRBs permaneça desconhecida, este estudo enfatiza que estas explosões são eventos comuns no cosmos. Eles fornecem informações valiosas para detectar matéria entre galáxias e aprofundar a nossa compreensão da estrutura do Universo.

ASKAP atualmente é o radiotelescópio líder na detecção e localização de FRBs. Espera-se que os futuros telescópios internacionais SKA, actualmente em construção na Austrália Ocidental e na África do Sul, excedam as capacidades do ASKAP, permitindo aos astrónomos identificar FRBs ainda mais antigos e distantes.

No geral, esta descoberta inovadora ultrapassa os limites da nossa compreensão do Universo e reafirma a importância das rápidas explosões de rádio para desvendar os mistérios do cosmos.

Fontes: Ciência, Universidade Macquarie, ESO/M. Kornmesser