Estrela-do-mar juvenil coroa de espinhos pode resistir a ondas de calor, representando uma ameaça maior aos recifes de coral

Uma pesquisa recente conduzida por biólogos marinhos da Universidade de Sydney lançou luz sobre a resiliência das estrelas-do-mar juvenis coroa de espinhos às ondas de calor, levantando preocupações sobre a potencial exacerbação dos danos aos recifes de coral causados ​​pelas alterações climáticas. As estrelas do mar coroa de espinhos são nativas da Grande Barreira de Corais e são conhecidas por serem um dos predadores mais importantes de corais. Os danos que causam só perdem para os ciclones e eventos de branqueamento em termos de mortalidade de corais.

O estudo, liderado pela professora Maria Byrne e publicado na revista Global Change Biology, revelou que estrelas-do-mar juvenis coroa de espinhos são capazes de tolerar altos níveis de calor que são letais para os corais. Esta resiliência permite-lhes sobreviver às ondas de calor e continuar o seu ciclo de vida como predadores carnívoros que se alimentam de corais recém-crescidos.

As descobertas indicam que, mesmo que a população adulta de estrelas do mar coroa de espinhos diminua devido ao aquecimento dos oceanos provocado pelas alterações climáticas, as jovens estrelas do mar herbívoras podem esperar pacientemente pelas condições certas para se transformarem em predadores comedores de corais. Isto poderia levar ao ressurgimento da população de predadores e a mais danos aos recifes de coral.

As alterações climáticas já estão a causar o branqueamento e a morte dos corais quando a temperatura da água aumenta entre 1 e 3 graus Celsius. O estudo descobriu que estrelas-do-mar juvenis com coroa de espinhos podem tolerar três vezes a intensidade de calor que causa o branqueamento dos corais. Esta capacidade, juntamente com a sua preferência por habitats de escombros gerados pelo branqueamento e mortalidade dos corais, permite que o seu número aumente gradualmente ao longo do tempo.

Os pesquisadores também identificaram fatores que contribuem para a sobrevivência de estrelas-do-mar juvenis da coroa de espinhos em condições de aquecimento. O seu pequeno tamanho reduz as suas necessidades fisiológicas e a sua capacidade de se alimentarem de uma variedade de fontes alimentares, incluindo algas coralinas, aumenta a sua resiliência.

De acordo com o coautor do estudo, Matt Clements, as descobertas destacam o papel potencial da mortalidade de corais induzida pelo branqueamento na contribuição para surtos de estrelas do mar coroa de espinhos. A perda de predadores naturais e a acumulação de nutrientes na água também desempenham um papel na exacerbação do impacto das alterações climáticas nos recifes de coral.

Mais pesquisas são necessárias para compreender as implicações destas descobertas para os ecossistemas marinhos e para a conservação dos recifes de coral.

