O tamanho e a forma das colônias de corais determinam a complexidade e a saúde marinha

Um estudo recente conduzido pela estudante de pós-graduação Sofia Ferreira, da Universidade do Havaí em Hilo, em colaboração com cientistas marinhos, destaca a importância do tamanho e da forma das colônias de corais na determinação da complexidade e da saúde dos ecossistemas marinhos. O estudo, publicado na revista Nature, concentrou-se em prever como os recifes de coral em Guam influenciam a complexidade do habitat.

Os corais são arquitetos da natureza, projetando diversos habitats e refúgios para espécies marinhas. A equipe de Ferreira usou câmeras subaquáticas de alta tecnologia e técnicas de fotogrametria 3D para mapear 208 locais de recifes de coral ao redor de Guam. Eles avaliaram individualmente mais de 12,000 mil corais, capturando seu tamanho e forma de crescimento.

O estudo descobriu que cada curva e ângulo de uma colônia de corais desempenha um papel crucial na sustentação de uma ampla gama de espécies marinhas. Os investigadores concluíram que o tamanho e a morfologia das colónias de corais são fortes preditores da complexidade do habitat nos recifes de Guam e devem ser incorporados nos programas de monitorização dos recifes de coral.

Os recifes de coral enfrentam ameaças crescentes de factores de stress locais e globais. Compreender o funcionamento interno destes ecossistemas é crucial para a sua preservação. Ferreira espera que as suas descobertas ofereçam esperança e forneçam insights para pesquisas futuras sobre o impacto dos habitats flutuantes dos recifes nos organismos associados aos recifes sob as alterações climáticas.

Este estudo contribui para a nossa compreensão da intrincada relação entre as características das colônias de corais e a complexidade do ecossistema marinho. Ao obterem informações sobre como as colónias de corais moldam o seu habitat circundante, os investigadores podem desenvolver estratégias de conservação mais eficazes para proteger estes ecossistemas vitais.

