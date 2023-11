Controvérsias em torno da pesquisa de Didier Raoult: um olhar mais atento

O proeminente cientista francês de doenças infecciosas, Didier Raoult, conhecido pela sua defesa da hidroxicloroquina como um potencial tratamento para a COVID-19, enfrentou recentemente um revés quando dois dos seus artigos foram retirados devido a preocupações com a ética. As retratações ocorreram depois que outros cientistas levantaram bandeiras vermelhas em relação a centenas de publicações provenientes do instituto de pesquisa anteriormente liderado por Raoult.

Os dois artigos retratados, intitulados “Aumento da redox intestinal e depleção de procariontes anaeróbicos e metanogênicos na desnutrição aguda grave” e “A alteração da microbiota intestinal é caracterizada por um florescimento de proteobactérias e fusobactérias em Kwashiorkor e uma escassez de Bacteroidetes em Marasmus”, foram publicados na Scientific Reports. em 2016 e 2019, respectivamente. Esses artigos obtiveram aproximadamente 160 citações, indicando seu impacto na comunidade científica.

Os avisos de retratação, publicados na segunda-feira, destacaram a falta de aprovação ética adequada de um comité de ética no Níger ou no Senegal, onde os participantes dos estudos estavam baseados. Embora as notificações afirmassem que os autores não foram capazes de fornecer documentação relevante, Raoult, que discordou das retratações, permaneceu em silêncio em resposta aos pedidos de comentários.

As preocupações éticas em torno do trabalho de Raoult foram trazidas à atenção do público pela primeira vez por usuários vigilantes do PubPeer, incluindo a investigadora Elisabeth Bik. Bik, que já identificou preocupações semelhantes em vários artigos de Raoult, enfrentou assédio e ameaças legais como resultado dos seus esforços para esclarecer potenciais violações éticas.

Notavelmente, os dois artigos retratados faziam parte de um conjunto maior de pesquisas do Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI) em Marselha, França, que levantou suspeitas devido ao uso do mesmo número de aprovação ética, apesar de investigar assuntos diferentes, amostras e países. Os críticos alertaram a Scientific Reports e outras revistas sobre as suas preocupações no verão de 2022, mas não receberam resposta.

Considerando a gravidade das alegações, a editora PLOS marcou quase 50 artigos de Raoult com expressões de preocupação e iniciou uma extensa investigação sobre as informações de aprovação ética. No entanto, as conclusões finais relativas a estas investigações não são esperadas antes de pelo menos mais um ano.

Em 2021, Raoult aposentou-se do cargo de diretor do IHU-MI após uma inspeção da Agência Nacional Francesa para a Segurança de Medicamentos e Produtos de Saúde. A inspeção revelou deficiências significativas e incumprimento dos regulamentos que regem a investigação envolvendo seres humanos.

Embora as controvérsias e retratações possam lançar dúvidas sobre a credibilidade da investigação científica, também destacam a importância de uma supervisão ética robusta e da adesão aos padrões estabelecidos. A consciência de tais casos incentiva a vigilância dentro da comunidade científica e enfatiza a necessidade de um escrutínio contínuo para garantir os mais elevados padrões éticos na investigação.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

P: Quais foram as principais preocupações em relação aos artigos de Didier Raoult?

R: A principal preocupação era a falta de aprovação ética adequada para os estudos realizados no Níger ou no Senegal, onde os participantes estavam baseados.

P: Quem levantou as preocupações sobre os documentos de Raoult?

R: As preocupações em relação aos artigos de Raoult foram trazidas à atenção do público por usuários vigilantes do PubPeer, especialmente pela investigadora Elisabeth Bik.

P: Que medidas a editora PLOS tomou em relação aos artigos de Raoult?

R: A PLOS marcou quase 50 artigos de Raoult com expressões de preocupação e iniciou uma investigação sobre as informações de aprovação ética. A investigação deverá levar pelo menos mais um ano para ser concluída.

P: Por que Didier Raoult se aposentou como diretor do IHU-MI?

R: Raoult aposentou-se como diretor da IHU-MI após uma inspeção da Agência Nacional Francesa para a Segurança de Medicamentos e Produtos de Saúde, que identificou graves deficiências e incumprimento dos regulamentos que regem a investigação envolvendo seres humanos.