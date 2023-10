Todos os quatro motores RS-25 instalados no Artemis 2 Core Stage da NASA

O programa Artemis da NASA, que visa enviar astronautas de volta à Lua, atingiu um marco significativo com a instalação de todos os quatro motores RS-25 no Core Stage-2 para uso na missão Artemis 2. Os motores foram fixados com sucesso ao sistema de propulsão e aviônicos, marcando um grande avanço no programa. O estágio central, com 212 pés de altura, possui dois grandes tanques de propelente líquido e quatro motores RS-25.

O processo de instalação começou no início de setembro, com o motor final sendo instalado em 20 de setembro. A NASA afirmou que proteger e equipar todos os quatro motores no palco é um processo demorado que envolve a fixação de vários componentes e a realização de testes e verificações para garantir o funcionamento adequado. desempenho.

Embora tenham sido feitos progressos no Core Stage-2, um problema de soldadura nas instalações de montagem de Michoud atrasou temporariamente o trabalho no Core Stage-3, que é crucial para a missão Artemis 3. No entanto, a NASA está otimista de que uma solução será encontrada. Espera-se que o Core Stage-2 seja concluído ainda este ano, enquanto o Core Stage-3 está programado para ser concluído no final de 2024 ou início de 2025.

Além das instalações dos motores, os motores RS-25 renovados passaram pelo teste de certificação inaugural. Os motores foram testados por 550 segundos, excedendo a duração exigida em 50 segundos. Este teste é o primeiro de 12 testes planejados até 2024 e tem como objetivo avaliar a eficácia de novos componentes do motor.

Apesar do progresso, o programa Artemis da NASA tem enfrentado críticas pela sua sustentabilidade e custos elevados. O foguete SLS Moon totalmente descartável, usado no programa, foi considerado inacessível pelo inspetor-geral. No entanto, a NASA continua comprometida com o programa e está trabalhando para enfrentar os desafios financeiros.

