As células humanas seguem um padrão de tamanho e contagem

Num estudo recente publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences, investigadores da Universidade McGill descobriram um padrão fascinante nas células humanas que parece seguir uma simetria matemática consistente em todo o organismo. O estudo revela uma relação inversa entre o tamanho e a contagem das células, sugerindo um compromisso entre estas variáveis.

O tamanho e a contagem das células desempenham papéis cruciais no crescimento e função do corpo humano. No entanto, até agora, nenhum estudo abrangente examinou a relação entre estes factores em todo o organismo humano. Para preencher esta lacuna, a equipe de pesquisa compilou dados de mais de 1,500 fontes publicadas para criar um conjunto de dados detalhado do tamanho e contagem das células nos principais tipos de células.

As descobertas do estudo mostram que à medida que o tamanho das células aumenta, a contagem de células diminui e vice-versa. Isto significa que as células dentro de uma determinada classe de tamanho contribuem igualmente para a biomassa celular total do corpo. A relação entre o tamanho e a contagem das células é verdadeira em vários tipos de células e classes de tamanho, indicando um padrão consistente de homeostase.

Os pesquisadores estimam que um homem tenha aproximadamente 36 trilhões de células em seu corpo, enquanto as mulheres tenham cerca de 28 trilhões de células, e uma criança de dez anos tenha cerca de 17 trilhões de células. A distribuição da biomassa celular é dominada pelas células musculares e adiposas, enquanto os glóbulos vermelhos, plaquetas e glóbulos brancos têm uma influência significativa na contagem de células.

Curiosamente, cada tipo de célula mantém uma faixa de tamanho característica que permanece uniforme ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Este padrão é consistente em todas as espécies de mamíferos, sugerindo um princípio fundamental da biologia celular.

No geral, esta pesquisa lança luz sobre a intrincada relação entre o tamanho e a contagem das células no corpo humano. As descobertas fornecem informações valiosas sobre o desenvolvimento e funcionamento das células, abrindo novos caminhos para futuras explorações no campo da biologia.

