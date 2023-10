De que são feitos os cometas e de onde eles vêm?

Os cometas são objetos celestes que capturam a nossa imaginação com as suas faixas brilhantes no céu e as suas longas caudas. Mas você já se perguntou do que são feitos os cometas e de onde eles vêm?

Os cometas são, na verdade, restos da formação do nosso sistema solar, há cerca de 4.5 mil milhões de anos. A maior parte do gás, poeira, rocha e metal acabou no Sol e nos planetas, mas o que não foi capturado formou cometas e asteróides.

Os cometas são frequentemente chamados de “bolas de neve sujas” ou “bolas de sujeira geladas” porque são aglomerados de rocha, poeira, gelo e gases e moléculas congeladas. O núcleo de um cometa é o núcleo feito desses materiais.

Ao redor do núcleo há uma camada fofa de gelo, semelhante a um cone de neve, e uma densa crosta cristalina. A crosta se forma quando o cometa se aproxima do Sol e suas camadas externas aquecem. Com sua parte externa crocante e interior fofo, os cometas foram comparados a sorvete frito.

A maioria dos cometas tem apenas alguns quilómetros de largura, sendo que o maior cometa conhecido tem cerca de 85 quilómetros de largura. Eles são relativamente pequenos e escuros, tornando-os visíveis apenas quando se aproximam do Sol.

Quando um cometa se aproxima do Sol, ele aquece e passa por um processo chamado sublimação. É quando os gases e moléculas congeladas na superfície do cometa mudam diretamente de sólido para gasoso. O gás e a poeira liberados formam uma nuvem ao redor do cometa conhecida como coma.

A coma interage com o Sol para criar duas caudas. A cauda iônica é composta de gás e tem cor azul. A cauda de poeira é formada por partículas de poeira liberadas durante a sublimação e reflete a luz solar, dando à cauda um formato curvo.

Os cometas têm órbitas altamente excêntricas, o que significa que têm formas ovais alongadas com trajetórias extremas que os levam tanto para perto como para longe do Sol. Eles passam a maior parte do tempo em regiões distantes do sistema solar, movendo-se lentamente pelos confins exteriores.

Acredita-se que muitos cometas se originam da nuvem de Oort, uma concha redonda de pequenos corpos do sistema solar que circunda o nosso sistema solar. Os cometas da nuvem de Oort têm longos períodos orbitais de mais de 200 anos e são chamados de cometas de longo período.

Os cometas de curto período, por outro lado, têm períodos orbitais inferiores a 200 anos. Alguns cometas de curto período vêm do Cinturão de Kuiper, um cinturão de asteróides além de Netuno. Existem também cometas da família de Júpiter que têm períodos orbitais inferiores a 20 anos e atingem apenas a órbita de Júpiter.

Os cometas passam um tempo relativamente curto no sistema solar interno, brilhando à medida que se aproximam do Sol antes de desaparecerem e retornarem ao sistema solar externo.

Os cometas continuam a cativar a nossa curiosidade e a oferecer informações sobre as origens do nosso sistema solar.

Fontes:

– “De que são feitos os cometas?” pela NASA

– “Cometas: fatos e informações” por Space.com