- Será que o cometa 2/P Encke e os meteoros Taurid 'enganarão' ou 'tratarão' os observadores este ano?

Outubro e novembro são ótimos meses para observação de meteoros, e 2023 não é exceção. Este ano, há uma razão especial para estar vigilante, já que o cometa 2P Encke, a fonte das bolas de fogo Taurid de novembro, atinge o periélio em 22 de outubro. Infelizmente, a aparição do cometa este ano não é favorável para os observadores terrestres. Estará baixo no céu do amanhecer, a apenas quatro graus do Sol quando atingir o periélio no lado oposto de sua órbita.

O cometa 2P Encke tem um período orbital de 3.3 anos e faz parte de um enxame maior conhecido como Complexo Encke (ou Taurid). Ele orbita dentro da órbita de Mercúrio e se estende até o cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter. A próxima passagem favorável do cometa só ocorrerá em 11 de julho de 2030.

Os meteoros Taurid, também conhecidos como bolas de fogo de Halloween, produzem dois fluxos que ficam ativos do final de outubro a meados de novembro. Embora tenham uma taxa baixa de apenas cinco meteoros por hora, eles são famosos por produzir bolas de fogo. Este ano, a Lua Cheia do Caçador ocorre no dia 28 de outubro, mas a Lua brilhante não deve atrapalhar a visibilidade das bolas de fogo.

Outras chuvas de meteoros a serem observadas nesta temporada incluem as Orionidas, que atingem seu pico na manhã de domingo, 22 de outubro, com uma taxa esperada de 20 meteoros por hora. Espera-se que as Leônidas, com pico por volta de 18 de novembro, tenham uma taxa mais baixa de apenas 15 meteoros por hora. No entanto, há evidências de que podemos aproximar-nos de um trilho mais antigo para a ribeira Leónidas, o que poderá levar a um aumento da atividade.

Durante chuvas de meteoros, você pode rastrear os meteoros até o radiante em suas respectivas constelações. Por exemplo, se você puder rastrear um meteoro até Órion, ele é um Orionídeo e se você puder rastreá-lo até Leão, ele será um Leônidas.

No geral, embora a visibilidade do cometa 2P Encke possa ser limitada este ano, ainda há muito o que esperar dos meteoros Taurid e outras chuvas de meteoros.

