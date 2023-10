Astrônomos detectam cometa do tamanho de uma cidade indo em direção à Terra

Astrônomos descobriram um cometa do tamanho de uma cidade com criovulcões gelados que se dirige em direção à Terra. Chamada de 12P/Pons-Brooks, esta rocha espacial gigante tem aproximadamente três vezes o tamanho do Monte Everest. É classificado como um cometa criovulcânico, o que significa que é um vulcão frio que emite constantemente detritos gelados por todo o nosso sistema solar. O cometa segue uma órbita de 71 anos ao redor do Sol e foi observado pela última vez por humanos em 1954. Recentemente, os astrônomos detectaram novas imagens do cometa, revelando dois chifres salientes dele.

O cometa, localizado na constelação de Hércules, fará sua passagem mais próxima da Terra em 21 de abril de 2024. Prevê-se que atinja uma magnitude de +4, indicando seu brilho no céu. Um número de magnitude inferior indica um objeto mais brilhante. Para efeito de comparação, a Estrela do Norte tem uma magnitude de +2. Portanto, o cometa poderá ser visível a olho nu em maio e junho de 2024, com o seu ponto mais brilhante previsto para 2 de junho. Após a sua aproximação à Terra, 12P/Pons-Brooks não será visível para os humanos novamente até 2095. .

Fontes: Nenhuma