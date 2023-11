Quando os adolescentes começam a pensar como adultos?

By

Um estudo inovador publicado na Nature Communications fornece novos insights sobre a maturação das funções executivas em adolescentes. A função executiva refere-se a um conjunto de habilidades cognitivas que permitem aos indivíduos planejar, alternar entre tarefas, concentrar-se e resistir a distrações. De acordo com o estudo, a função executiva normalmente atinge a maturidade aos 18 anos.

A pesquisa envolveu a análise de dados de mais de 10,000 participantes em quatro conjuntos de dados diferentes, apresentando um gráfico abrangente do desenvolvimento cognitivo em adolescentes. As descobertas têm implicações significativas para pais, educadores, psiquiatras e, potencialmente, para o sistema judicial na determinação dos limites da adolescência.

“Quando converso com os pais, muitos deles dizem: 'Não há como meu filho de 18 anos ser um adulto totalmente formado!'”, disse a autora sênior Beatriz Luna, professora de psiquiatria na Escola de Psicologia da Universidade de Pittsburgh. Medicamento. “A capacidade de usar a função executiva melhora de forma confiável com a idade e, pelo menos em laboratório, amadurece aos 18 anos de idade.”

Antes deste estudo, a linha do tempo da adolescência tinha sido definida de forma menos clara em comparação com os marcos bem documentados da infância. A complexidade dos processos de desenvolvimento associados à puberdade e a falta de ferramentas para analisar conjuntos de dados complexos dificultaram tentativas anteriores de mapear o desenvolvimento do cérebro adolescente.

“Em nosso estudo, queríamos apresentar um consenso e não apenas um palpite”, explicou o autor principal, Brenden Tervo-Clemmens. “Esta é a ciência do desenvolvimento que se encontra com o big data. Estamos usando ferramentas que não estavam disponíveis aos pesquisadores até recentemente.”

Ao fornecer gráficos de crescimento reproduzíveis para funções executivas em várias tarefas e conjuntos de dados, esta pesquisa abre a porta para estudar os efeitos de intervenções terapêuticas e medicamentosas nos marcos do desenvolvimento. Além disso, compreender o cronograma típico de maturação das funções executivas pode melhorar o diagnóstico precoce de doenças mentais como a esquizofrenia, que muitas vezes surgem durante a adolescência.

Perguntas frequentes

O que é função executiva?

A função executiva refere-se a um conjunto de habilidades cognitivas que permitem ao indivíduo planejar, alternar entre tarefas, concentrar-se, resistir a distrações e regular emoções.

Como o estudo foi realizado?

O estudo analisou dados de mais de 10,000 participantes em quatro conjuntos de dados diferentes. Os pesquisadores coletaram 23 medidas distintas de função executiva e usaram modelagem matemática para acompanhar as mudanças ao longo do tempo.

Quando a função executiva normalmente amadurece?

De acordo com o estudo, a função executiva normalmente atinge a maturidade aos 18 anos.

Quais são as implicações desta pesquisa?

As descobertas deste estudo têm implicações para pais, educadores, psiquiatras e, potencialmente, para o sistema judicial. Compreender o cronograma típico de maturação das funções executivas pode ajudar a identificar desvios e facilitar o diagnóstico precoce de doenças mentais.

Como esta pesquisa pode impactar as intervenções terapêuticas e medicamentosas?

Ao fornecer gráficos de crescimento para o desenvolvimento das funções executivas, esta pesquisa permite aos pesquisadores acompanhar como as intervenções terapêuticas e medicamentosas afetam os marcos do desenvolvimento em adolescentes.