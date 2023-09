Asteróides: dos videogames à vida real

Os asteroides, tanto na vida real quanto nos videogames, têm causado bastante agitação ultimamente. Os jogadores do novo RPG de mundo aberto da Bethesda, Starfield, relataram ser seguidos por asteróides onde quer que vão, até mesmo na superfície dos planetas. Enquanto isso, em um desenvolvimento separado na vida real, a NASA lançou luz sobre um asteroide que passará hoje extremamente perto da Terra.

Espera-se que o asteróide em questão, denominado Asteróide 2023 SJ, faça hoje a sua maior aproximação à Terra, a uma distância de 6.4 milhões de quilómetros. Apesar desta distância aparentemente grande, na verdade é bastante curta em termos astronômicos. Viajando a uma velocidade de 59,348 quilómetros por hora, o asteroide não representa qualquer ameaça de impacto na superfície da Terra. Na verdade, nem sequer é classificado como Objeto Potencialmente Perigoso devido ao seu tamanho relativamente pequeno, estimado entre 118 e 265 pés de largura.

O asteróide 2023 SJ pertence ao grupo Apollo de asteróides próximos à Terra, que são rochas espaciais que cruzam a Terra com semieixos maiores maiores que os da Terra. Este grupo tem o nome do asteróide Apollo de 1862, descoberto na década de 1930.

Curiosamente, os cientistas descobriram recentemente três asteróides indescritíveis escondidos atrás do brilho do Sol. Um deles é o maior objeto potencialmente perigoso para a Terra descoberto nos últimos oito anos. Para localizar e observar esses asteróides, os astrônomos usaram a Dark Energy Camera (DECam) montada no Telescópio Victor M. Blanco de 4 metros, no Chile.

Encontrar e rastrear asteróides é crucial para a prevenção potencial de impactos, uma vez que estas rochas espaciais podem representar uma ameaça para a Terra. Embora as chances de uma colisão de asteroides sejam raras, seu tamanho e histórico de impactos os tornaram motivo de preocupação na comunidade científica. Tanto na vida real como no mundo virtual dos videojogos, os asteroides continuam a cativar a nossa imaginação e a lembrar-nos das maravilhas e dos riscos da exploração espacial.

