Nova pesquisa mostra que o manto de gelo da Groenlândia corre risco de limite crítico

De acordo com uma nova investigação publicada na revista Nature, a camada de gelo da Gronelândia está a aproximar-se de um limiar crítico que poderá desencadear um derretimento descontrolado. No entanto, o estudo também sugere que se as temperaturas forem reduzidas com rapidez suficiente, a camada de gelo poderá regressar a um estado estável. Isto realça a importância de limitar o aquecimento global a 1.5 graus Celsius ou menos.

A camada de gelo da Gronelândia é um dos muitos potenciais pontos de viragem climáticos que preocupam os cientistas. Ultrapassar este limiar, mesmo que temporariamente, pode levar a uma subida do nível do mar de vários metros. No entanto, o estudo indica que pode haver uma janela de aproximadamente 100 anos ou mais para esfriar e evitar ciclos de feedback irreversíveis que intensificariam o derretimento.

Embora o tamanho da camada de gelo da Gronelândia dê à humanidade algum tempo para se adaptar, o derretimento completo resultaria numa subida do nível do mar de mais de 7 metros. A remodelação das costas e das sociedades ocorreria ao longo de centenas ou possivelmente milhares de anos. Por conseguinte, são necessárias medidas urgentes para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e limitar o aquecimento global.

As descobertas do estudo estão alinhadas com pesquisas e modelagens anteriores do manto de gelo da Groenlândia. Mesmo que haja um aumento temporário da temperatura, a capacidade de estabilizar e reverter rapidamente os efeitos destaca a importância da ação climática. Cada décimo de grau é importante para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e para a mitigação dos impactos da subida do nível do mar.

O manto de gelo da Groenlândia tem perdido massa consistentemente desde 1998 devido aos icebergs que se desprendem do oceano e ao derretimento da superfície no verão. Nos últimos 20 anos, perdeu aproximadamente 3.4 piscinas olímpicas de água doce a cada segundo. Mais de 20% do aumento global do nível do mar desde 2002 foi atribuído ao derretimento do manto de gelo na Groenlândia.

Abordar agora as alterações climáticas ajudará a reduzir as consequências a longo prazo da subida do nível do mar e a proteger as gerações futuras da erosão costeira, das inundações e de outros problemas associados.

Fontes:

– Natureza: (não disponível)

– Autor principal do estudo: Nils Bochow, Universidade Ártica da Noruega em Tromsø

– Professor assistente de pesquisa: Benjamin Keisling, Instituto de Geofísica da Universidade do Texas

– Cientista-chefe adjunto: Twila Moon, Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo no Colorado