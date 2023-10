Branqueamento profundo de corais no Oceano Índico: um alerta severo sobre os impactos das mudanças climáticas

Os cientistas fizeram uma descoberta alarmante sobre o branqueamento profundo dos corais no Oceano Índico, desafiando crenças anteriores sobre a resiliência dos corais e destacando os impactos mais amplos das alterações climáticas nos ecossistemas marinhos. Esta descoberta inovadora revela a evidência mais profunda do branqueamento dos recifes de coral, com danos ocorridos a mais de 90 metros (300 pés) abaixo da superfície do oceano.

Os danos aos corais, atribuídos a um aumento de 30% na temperatura do mar causado pelo dipolo do Oceano Índico, afectaram até 80% dos recifes em certas partes do fundo do mar. Anteriormente, pensava-se que estas profundezas eram resistentes ao aquecimento dos oceanos. No entanto, esta descoberta serve como um alerta severo sobre os danos causados ​​pelo aumento da temperatura dos oceanos e os danos ocultos infligidos ao mundo natural como resultado das alterações climáticas.

Pesquisadores da Universidade de Plymouth, que publicaram seu estudo na Nature Communications, usaram câmeras subaquáticas para transmitir imagens ao vivo para seu navio de pesquisa. Estas imagens forneceram o primeiro vislumbre de corais que foram branqueados. Curiosamente, enquanto os recifes mais profundos sofriam branqueamento, os recifes de águas rasas não mostravam sinais de danos.

A equipe de pesquisa da Universidade de Plymouth estuda extensivamente o Oceano Índico Central há mais de uma década, usando vários métodos para monitorar e compreender a oceanografia e a vida únicas na região. A primeira evidência de danos aos corais foi observada durante um cruzeiro de pesquisa em novembro de 2019, onde foram utilizados veículos subaquáticos operados remotamente e equipados com câmeras.

Uma análise mais aprofundada dos dados recolhidos durante o cruzeiro de investigação e a monitorização por satélite das condições e temperaturas do oceano revelaram que, embora as temperaturas da superfície quase não tenham mudado, as temperaturas abaixo da superfície aumentaram significativamente. Este aprofundamento da termoclina, causado por um equivalente regional amplificado do El Niño, foi em última análise a causa subjacente do branqueamento dos corais.

As implicações desta pesquisa são substanciais. Demonstra a vulnerabilidade dos ecossistemas de corais mesofóticos ao stress térmico e fornece novas evidências do impacto que as alterações climáticas estão a ter no nosso oceano. O crescente branqueamento dos corais mesofóticos levará à mortalidade dos corais, à perda de biodiversidade e à redução dos serviços ecossistémicos críticos que estes recifes fornecem.

Embora partes do recife afectado tenham mostrado sinais de recuperação, a monitorização contínua do fundo do mar nas profundezas do oceano é crucial. É importante reconhecer que os corais de águas pouco profundas também sofrem danos mais frequentes e graves, e a suposição de que os corais mesofóticos compensariam isso é agora questionável. Com os corais de águas profundas ainda pouco estudados, é plausível que incidentes de branqueamento semelhantes estejam a passar despercebidos em todo o planeta.

A oceanografia das regiões está a ser impactada por ciclos naturais que estão a ser amplificados pelas alterações climáticas. A influência combinada do El Niño e do Dipolo do Oceano Índico está a causar graves impactos no Oceano Índico Central. Enfrentar estes desafios e aumentar a nossa compreensão dos ecossistemas de corais de águas profundas é essencial para mitigar os efeitos devastadores das alterações climáticas no nosso mundo.

Fontes:

– Universidade de Plymouth

– Comunicações da Natureza