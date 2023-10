O impacto das mudanças climáticas no ruído oceânico

Um estudo recente sugere que as alterações climáticas tornarão certas partes do oceano mais barulhentas, mesmo com esforços para reduzir as emissões de carbono. O aumento da poluição sonora nos oceanos começou durante a Revolução Industrial e é causado por diversas atividades humanas, como tráfego de navios, exploração sísmica e perfuração de petróleo. O estudo, conduzido por investigadores do Royal Dutch Institute for Sea Research, centra-se no impacto das alterações climáticas na paisagem sonora marinha, particularmente nos oceanos Atlântico Norte e Ártico.

Os pesquisadores descobriram que tanto a temperatura quanto os níveis de pH na água do mar afetam a propagação do som. Embora a acidificação dos oceanos devido ao aumento da absorção de dióxido de carbono tenda a diminuir a absorção de sons de baixa frequência, o principal efeito sobre o ruído oceânico vem das mudanças na temperatura do oceano. Ao modelar a propagação do som sob diferentes cenários de emissões de carbono, o estudo prevê um aumento no som subaquático em 7 decibéis se as emissões moderadas de carbono continuarem no Oceano Atlântico Norte.

Este aumento do ruído é atribuído a um “canal sonoro” que se forma à medida que as alterações climáticas alteram a estratificação do oceano, resultando em águas superficiais mais frias. O Oceano Atlântico Norte, em particular, experimentará a abertura deste canal sonoro, permitindo que os sons viajem muito mais longe. Espera-se que tenha um impacto significativo nas espécies marinhas que dependem do som para comunicação, acasalamento e caça, sendo os mamíferos marinhos, especialmente as baleias, os mais afetados.

Curiosamente, os investigadores também descobriram que este oceano mais barulhento ocorrerá independentemente do nível de emissões de carbono nas próximas décadas. Mesmo com os esforços para limitar as emissões de carbono, as mudanças no ruído oceânico são inevitáveis. No entanto, a extensão total do impacto nas espécies marinhas ainda está a ser estudada.

Fontes:

– Possenti L. et al. “Prever a contribuição das mudanças climáticas na propagação sonora subaquática do Atlântico Norte.” PeerJ 2023.