Cientistas descobrem segredos do sistema triplo-estelar

Cientistas na China fizeram progressos significativos na compreensão do comportamento dos sistemas estelares triplos no universo. Inspirados no romance “O Problema dos Três Corpos”, de Liu Cixin, os pesquisadores estudaram o sistema GW Ori, que consiste em três estrelas localizadas a cerca de 1,300 anos-luz de distância da Terra. Usando dados do Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) da NASA, os cientistas conseguiram observar mudanças periódicas no brilho das estrelas e obter informações sobre a estrutura geométrica e a evolução do sistema.

Sistemas estelares triplos são comuns na galáxia, com mais da metade de todas as estrelas tendo um ou mais parceiros. No entanto, estes sistemas são difíceis de observar e compreender devido às complexas interações entre as estrelas. Os investigadores esperam usar telescópios mais avançados, incluindo o próximo Telescópio da Estação Espacial da China (CSST), para estudar mais e compreender melhor estes sistemas.

O sistema GW Ori, que se acredita ter apenas um milhão de anos, oferece informações valiosas sobre a formação de estrelas e planetas. Os investigadores descobriram dois sinais de curto prazo com períodos de rotação de aproximadamente dois e três dias, que são característicos de estrelas muito jovens. As descobertas também descartaram a possibilidade de existência de vida no sistema, pois ele é muito jovem para que a formação de vida tenha ocorrido.

O trabalho dos investigadores não só promove a nossa compreensão dos sistemas estelares triplos, mas também abre caminho para estudos futuros utilizando telescópios avançados como o CSST. Com uma maior compreensão destes sistemas complexos, os cientistas podem obter conhecimentos sobre a formação e evolução de estrelas, planetas e, potencialmente, da própria vida.

