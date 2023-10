O abeto chinês tem a maior taxa de sumidouro de carbono na meia-idade, conclui estudo

Um estudo recente conduzido por pesquisadores do Jardim Botânico do Sul da China mostrou que o abeto chinês, também conhecido como Cunninghamia lanceolata, tem a maior taxa de absorção de carbono durante a meia-idade. Esta descoberta é significativa, uma vez que o abeto chinês é amplamente utilizado em programas de florestação no sul da China, e a compreensão da sua capacidade de sequestro de carbono pode ajudar nos esforços de mitigação das alterações climáticas.

O estudo centrou-se numa exploração florestal na província de Guangdong, recolhendo dados sobre a capacidade de armazenamento e sequestro de carbono do abeto chinês em diferentes idades. Os pesquisadores analisaram o estoque de carbono em vários componentes, como árvores, sub-bosque, vegetação, serapilheira, solo e todo o ecossistema.

Os resultados revelaram que o estoque de carbono aumentou significativamente com a idade da floresta, com o estoque total de carbono do ecossistema quase triplicando, de 129.11 megagramas por hectare aos cinco anos de idade para 348.43 aos 60 anos de idade. A taxa de sequestro de carbono do abeto chinês exibiu um aumento global nos dois primeiros intervalos de idade, atingindo um pico na faixa dos 15-20 anos, e depois diminuindo nos intervalos de idade subsequentes.

O estudo concluiu que a taxa de sequestro de carbono do abeto chinês depende da sua idade, com as taxas mais elevadas ocorrendo durante a meia-idade, de 15 a 20 anos. O investigador principal, Liu Juxiu, acredita que estas descobertas podem ser valiosas para ações nacionais de mitigação das alterações climáticas e programas de florestação.

O estudo, publicado na revista Science of The Total Environment, lança luz sobre o potencial de sequestro de carbono do abeto chinês e destaca o seu papel na mitigação das alterações climáticas. Fornece informações úteis para os decisores políticos e organizações envolvidas nos esforços de florestação, enfatizando a importância de considerar a idade das árvores para maximizar os benefícios do sequestro de carbono.

Fontes:

– Diário de Ciência da China

– Ciência do Meio Ambiente Total