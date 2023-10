Experiência de transmissão ao vivo de astronautas chineses com chamas na Estação Espacial Tiangong

Os astronautas chineses Gui Haichao e Zhu Yangzhu conduziram um experimento inovador na estação espacial Tiangong, transmitindo ao vivo acendendo uma vela. A transmissão ao vivo ocorreu durante a quarta edição da série “Sala de aula Tiangong”, onde os astronautas compartilharam suas experiências e realizaram atividades educacionais.

No vídeo, os astronautas demonstraram que as chamas no ambiente de microgravidade da órbita baixa da Terra parecem quase esféricas, em contraste com as chamas em forma de lágrima exibidas na Terra devido à convecção impulsionada pela flutuabilidade. A corrente de convecção mais fraca na órbita baixa da Terra faz com que a chama se disperse em todas as direções, dando-lhe uma aparência esférica.

É improvável que uma experiência semelhante seja replicada na Estação Espacial Internacional (ISS). Protocolos rígidos de segurança contra incêndio na ISS limitam os incêndios a racks especialmente projetados que ajudam a conter as chamas. Estas regras de segurança foram implementadas após um incidente de incêndio na estação espacial russa Mir em 1997.

Durante o incidente na Mir, um incêndio começou num sistema de geração de oxigênio e durou vários minutos. Ele isolou os astronautas de um dos veículos de fuga e encheu os módulos de fumaça. Os alojamentos apertados da Mir tornaram um desafio para os seis astronautas navegar e trabalhar juntos para extinguir o incêndio. No entanto, eles conseguiram apagar o fogo enquanto o sistema de suporte de vida eliminava a fumaça tóxica da estação.

O incidente da Mir teve um impacto significativo na forma como as agências espaciais abordam a segurança contra incêndio nas estações espaciais. Como resultado, foram desenvolvidos protocolos rigorosos para minimizar o risco de incêndio e garantir a segurança dos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional.

