Novo telescópio de campo amplo na China captura imagem impressionante da galáxia de Andrômeda

A China revelou recentemente o seu mais novo telescópio de campo amplo, o Wide Field Survey Telescope (WFST), situado nas montanhas da província de Qinghai. Com um diâmetro de 8.2 metros (2.5 pés), o WFST é a maior instalação de pesquisa no domínio do tempo no Hemisfério Norte. Equipado com detectores CCD em mosaico de 9k x 9k, possui resolução de 9,000 pixels nos eixos horizontal e vertical, permitindo a captura de imagens astronômicas detalhadas.

Desenvolvido em conjunto pela Universidade de Ciência e Tecnologia da China e pelo Observatório da Montanha Roxa (PMO) da Academia Chinesa de Ciências (CAS), o WFST visa monitorar áreas específicas do céu ao longo do tempo, detectando eventos astronômicos transitórios, como supernovas e eventos de perturbação das marés. Também aumentará as capacidades da China no monitoramento de objetos próximos à Terra e no alerta precoce.

A imagem de estreia divulgada pelo WFST é um retrato de tirar o fôlego da galáxia de Andrômeda, mostrando suas capacidades de campo amplo e alta resolução. Os recursos avançados de design do telescópio, como um corpo de lente longo para reduzir a luz dispersa e uma área menor de bloqueio de luz para maior sensibilidade, tornam-no comparável ao equipamento de observação internacional mais avançado.

A construção do WFST começou em julho de 2019 perto da cidade de Lenghu, localizada em um planalto com altitude média de 13,120 pés (4,000 metros) acima do nível do mar. Esta localização estratégica oferece céu noturno claro, condições atmosféricas estáveis, clima seco e poluição luminosa mínima.

O WFST representa um avanço significativo para a astronomia chinesa e destaca a experiência do país na área. Nomeado em homenagem ao antigo filósofo chinês Mozi, também conhecido como Micius, que conduziu os primeiros experimentos ópticos, o telescópio mostra a inovação nacional e o progresso científico na China.

