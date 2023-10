A “Grande Muralha Verde” da China cria um sumidouro significativo de carbono, conclui estudo

O Programa de Florestação dos Três Nortes da China (TNAP), também conhecido como “Grande Muralha Verde”, tem tido sucesso no combate à desertificação e na melhoria do ambiente. Um estudo recente publicado na revista Ecological Processes, conduzido por cientistas chineses do Instituto de Ecologia Aplicada da Academia Chinesa de Ciências, revela que o TNAP também criou um sumidouro substancial de carbono.

O TNAP, iniciado em 1978, é o maior projecto de restauração ecológica a nível mundial e abrange as regiões áridas e semiáridas do nordeste, centro-norte e noroeste da China. Usando imagens de sensoriamento remoto, bem como observações de campo e dados do inventário florestal nacional, os pesquisadores estimaram o aumento dos estoques de carbono na biomassa, no solo e o “efeito ecológico carbono”, que se refere ao sequestro de carbono resultante da redução da perda de solo devido ao florestamento. .

O estudo descobriu que a área florestal total nas áreas do projecto TNAP cresceu de aproximadamente 221,000 quilómetros quadrados em 1978 para cerca de 379,000 quilómetros quadrados em 2017. Nas últimas quatro décadas, o TNAP contribuiu para um sumidouro de carbono de 47.06 milhões de toneladas de carbono por ano. ano. Além disso, o sumidouro de carbono na biomassa acima e abaixo do solo aumentou de 0.843 mil milhões de toneladas em 1978 para 2.08 mil milhões de toneladas em 2017.

Os investigadores destacam a importância do “efeito ecológico do carbono”, que foi responsável por aproximadamente 16% do aumento total do sumidouro de carbono. Isto sugere que os efeitos ecológicos desempenham um papel crítico na determinação da distribuição dos stocks de carbono nas florestas protegidas. O estudo sublinha que, ao estimar os sumidouros de carbono e ao desenvolver modelos relacionados com o carbono, os benefícios do sequestro de carbono provenientes dos efeitos ecológicos da florestação não devem ser negligenciados.

Esta investigação fornece uma referência para avaliar o valor dos projectos nacionais de restauração ecológica em termos de capacidade de sumidouro de carbono e avaliação da função do ecossistema. Demonstra o impacto significativo da “Grande Muralha Verde” da China não só na melhoria do ambiente, mas também na mitigação das emissões de dióxido de carbono.

Fonte: Academia Chinesa de Ciências, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8