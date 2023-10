China revela plano ambicioso de exploração do sistema solar a longo prazo

By

A China revelou recentemente o seu roteiro atualizado para missões de exploração lunar e do espaço profundo, fornecendo planos detalhados para os próximos sete anos. O foco dos esforços de exploração da China será o programa de exploração lunar Chang'e, com missões que vão desde missões de retorno de amostras à Lua até a exploração de outros corpos celestes no sistema solar.

Um dos destaques do plano da China é a missão Chang'e 6, prevista para 2024. Esta será a segunda missão robótica de retorno de amostras da China à Lua, com o objetivo de obter amostras de solo e rochas do outro lado da Lua e trazê-las de volta. para a terra. Espera-se que a missão recolha cerca de dois quilos de amostras, dando aos cientistas informações valiosas sobre a superfície lunar.

As futuras missões lunares da China também incluirão a Chang'e 7, que se concentrará no estudo do pólo sul da Lua e na busca por gelo de água, e a Chang'e 8, que testará a geração de recursos in-situ para a próxima Estação Internacional de Pesquisa Lunar.

Além das missões lunares, a China também explorará outros corpos do sistema solar com as suas missões Tianwen. Tianwen-2 será uma missão para explorar um asteróide e um asteróide semelhante a um cometa, enquanto Tianwen-3 será uma amostra de missão de retorno a Marte. A Tianwen-4, por outro lado, explorará Júpiter e o sistema jupiteriano.

Para apoiar estas missões, a China lançará o satélite retransmissor Queqiao-2, que fornecerá capacidades de comunicação cislunar. Este satélite será essencial para transmitir dados do outro lado da Lua para a Terra durante as missões Chang'e 7 e 8.

Além disso, a China está a preparar-se para a próxima rotação da tripulação da Estação Espacial Tiangong, com o lançamento da Shenzhou 17 previsto para outubro. Esta missão incluirá uma nova tripulação e dará continuidade às operações da estação espacial.

Embora a China tenha feito progressos significativos nos seus esforços de exploração espacial, também houve retrocessos. O recente lançamento do foguete Gushenxing-1, transportando a carga útil Jilin-1 Gaofen-04B, terminou em fracasso devido a problemas de propulsão. Isso ocorre após uma série de lançamentos bem-sucedidos, incluindo a série Yaogan de satélites de reconhecimento militar.

O ambicioso plano de exploração do sistema solar a longo prazo da China demonstra o seu compromisso em expandir a sua presença para além da Terra. Com foco em missões lunares e espaciais profundas, a China pretende contribuir com conhecimentos e avanços valiosos no campo da exploração espacial.

