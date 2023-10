Asteróide 2023 UV6: não é uma ameaça, mas uma oportunidade de descoberta

By

Um asteróide chamado Asteróide 2023 UV6, descoberto pelo Escritório de Coordenação de Defesa da NASA, deve passar perto da Terra hoje, 27 de outubro. Esta rocha espacial, pertencente ao grupo Apollo de asteróides próximos à Terra, se aproximará de nosso planeta à distância de 3.9 milhões de quilômetros enquanto viaja a uma velocidade de 26,329 quilômetros por hora. Embora inicialmente intrigante, não representa perigo para a Terra devido ao seu tamanho relativamente pequeno e não foi classificado como um asteróide potencialmente perigoso.

Com dimensões comparáveis ​​às de uma casa, medindo aproximadamente 59 metros de largura, o asteróide 2023 UV6 tem uma estranha semelhança com o asteróide de Chelyabinsk que causou danos significativos na Rússia em 2013. É interessante notar que esta não é a primeira vez que o asteróide chegou perto da Terra. A sua primeira aproximação registada ocorreu em 14 de março de 2010, quando passou pelo planeta a uma distância de 24 milhões de quilómetros. Curiosamente, este objeto celeste terá outro encontro próximo no próximo ano, em 18 de abril, aproximando-se de uma distância de 40 milhões de quilómetros.

A caça a asteroides tornou-se um empreendimento cada vez mais sofisticado, com os cientistas explorando novas técnicas para descobrir e rastrear esses viajantes cósmicos. Uma dessas abordagens inovadoras envolve o uso de algoritmos. Num estudo publicado pela Universidade de Washington, os investigadores desenvolveram um algoritmo chamado HelioLinc3D, que detectou com sucesso um asteróide potencialmente perigoso durante observações de teste no Havai. O asteróide, denominado 2022 SF289 e medindo quase 600 pés de largura, foi determinado como não representando uma ameaça imediata.

Após o seu sucesso, o algoritmo HelioLinc3D será implementado no Observatório Vera C. Rubin, no Chile, onde utilizará o conjunto de dados da instalação para procurar e monitorar asteróides. Previsto para estar totalmente operacional em 2025, este observatório, anteriormente conhecido como Large Synoptic Survey Telescope, tem como objetivo lançar luz sobre os mistérios da matéria escura e o funcionamento da nossa Galáxia, a Via Láctea. Prevê-se que o uso de algoritmos como o HelioLinc3D melhore a detecção de asteróides potencialmente perigosos, auxiliando os esforços da humanidade para proteger o nosso planeta.

