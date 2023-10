Chandrayaan-4: O próximo passo na exploração lunar para ISRO

By

A Índia e o Japão estão colaborando em um ambicioso projeto de exploração lunar chamado missão Chandrayaan-4, também conhecido como projeto Lunar Polar Exploration (LUPEX). Este esforço conjunto entre a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) e a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) visa explorar o pólo sul lunar.

A missão Chandrayaan-4 está programada para ser lançada em 2026. A ISRO será responsável pela construção do módulo lunar, que servirá como interface crucial entre o rover e a superfície lunar. A JAXA, por outro lado, supervisionará o lançamento da missão e fornecerá o próprio veículo lunar. O rover será equipado com instrumentos científicos avançados para realizar as suas tarefas de exploração.

Explorar o pólo sul lunar é de grande interesse para cientistas e pesquisadores porque acredita-se que ele contenha recursos valiosos, como água gelada. Ao estudar esta região, os cientistas esperam obter uma compreensão mais profunda da história geológica da Lua e do potencial para futura exploração humana.

A missão Chandrayaan-4 baseia-se no sucesso de missões lunares anteriores conduzidas pela Índia e pelo Japão. A missão Chandrayaan-1 da Índia foi lançada em 2008 e fez descobertas significativas, incluindo a detecção de moléculas de água na Lua. A missão Selene do Japão, lançada em 2007, também forneceu informações valiosas sobre a superfície lunar.

A colaboração entre a ISRO e a JAXA permite a partilha de conhecimentos, recursos e dados científicos, tornando a missão Chandrayaan-4 ainda mais impactante. Exemplifica a cooperação e colaboração internacional necessária para o avanço da exploração espacial e a expansão do nosso conhecimento do universo.

Enquanto aguardamos com expectativa o lançamento da missão Chandrayaan-4 em 2026, podemos antecipar novas descobertas e insights emocionantes sobre o pólo sul lunar. Este esforço conjunto entre a Índia e o Japão representa um marco significativo na exploração lunar e abre caminho para futuros empreendimentos na exploração espacial.

Definições:

– Missão Chandrayaan-4: O projeto Lunar Polar Exploration (LUPEX), uma iniciativa conjunta de exploração lunar entre ISRO e JAXA.

– ISRO: Organização Indiana de Pesquisa Espacial.

– JAXA: Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial.

