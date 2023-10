Porque é que a procura de água na superfície da Lua é crucial para agências espaciais como a JAXA e a ISRO?

Novo título do artigo: Explorando a importância da descoberta de água na superfície da Lua

A colaboração entre a JAXA (Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial) e a ISRO (Organização Indiana de Pesquisa Espacial) na missão LUPEX, também conhecida como Chandrayaan-4, visa aprofundar os mistérios da região lunar do pólo sul. Com um módulo de aterragem e um veículo espacial à sua disposição, estas agências esperam fazer descobertas inovadoras sobre a superfície da Lua.

Um objetivo principal da missão Chandrayaan-4 é navegar com um rover robusto pela superfície lunar e suportar com sucesso as congelantes noites lunares. No entanto, o objetivo mais crítico da missão reside na busca por água. A descoberta de moléculas de água ou gelo na superfície lunar pode ter implicações de longo alcance para a futura exploração espacial.

A presença de água na Lua é significativa por vários motivos. Poderia servir potencialmente como um recurso sustentável para sustentar missões humanas, habitats espaciais e produção de combustível. A água pode ser decomposta em hidrogênio e oxigênio, que podem então ser usados ​​como propelente para naves espaciais. Este recurso local reduziria o custo e a dependência da Terra para suprimentos essenciais.

Além disso, a compreensão da distribuição e das características da água lunar fornecerá informações valiosas sobre a formação e evolução da Lua. Poderia lançar luz sobre a origem da água no nosso sistema solar e a sua prevalência noutros corpos celestes.

