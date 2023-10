Nova descoberta: revelando os segredos dos pousos lunares

Quando a sonda Vikram do Chandrayaan-3 pousou na superfície da Lua em 23 de agosto, um evento notável aconteceu. À medida que descia e fazia contato com o solo lunar, uma quantidade significativa de material lunar foi ejetada para o espaço, resultando em um fenômeno impressionante conhecido como “halo ejetado”.

Cientistas da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) estimaram que aproximadamente 2.06 toneladas de epi-rególito lunar, que se refere à superfície superior do solo lunar ou regolito, foram expelidas do local de pouso em uma área de 108.4 m². Esta descoberta cativante, documentada no Journal of the Indian Society of Remote Sensing, oferece informações valiosas sobre o comportamento dos materiais lunares durante eventos de aterragem e abre caminho para futuras pesquisas sobre geologia lunar.

Para investigar este fenômeno, os cientistas recorreram à Câmera Orbiter de Alta Resolução (OHRC) a bordo do orbitador Chandrayaan-2. Ao comparar imagens pancromáticas detalhadas capturadas antes e depois da aterrissagem de Vikram, eles foram capazes de caracterizar o hipnotizante 'halo de material ejetado'. Esta mancha irregular e brilhante rodeou o módulo de aterragem, revelando a fascinante dinâmica envolvida nas aterragens lunares.

As descobertas lançam luz sobre as forças e mecanismos em jogo durante o processo de aterragem, proporcionando aos cientistas uma compreensão mais profunda do impacto dos módulos lunares na superfície lunar. Além disso, os cientistas estimaram a quantidade de epirególito lunar ejetado usando relações empíricas, aumentando o nosso conhecimento das quantidades e do comportamento dos materiais lunares em tais eventos.

Esta nova descoberta marca um marco significativo na exploração lunar, oferecendo uma nova perspectiva sobre a interação entre a nave espacial e a superfície lunar. Abre caminhos emocionantes para estudos futuros, impulsionando a nossa compreensão da geologia da Lua e abrindo caminho para missões lunares mais avançadas.

O que é um 'halo ejetado'?

Um 'halo ejetado' refere-se à área brilhante anômala criada em torno de um módulo lunar após o impacto com a superfície da lua, causada pela ejeção de material lunar.

O que é epi-rególito lunar?

Epi-rególito lunar refere-se à camada superior do solo ou regolito encontrada na superfície da Lua.

Como foi estudado o 'halo ejetado'?

Os cientistas utilizaram a câmera Orbiter de alta resolução (OHRC) a bordo do orbitador Chandrayaan-2 para capturar imagens de alta resolução antes e depois do pouso, permitindo uma análise detalhada do 'halo ejetado'.

Que impacto esta descoberta tem na exploração lunar?

Esta descoberta fornece informações valiosas sobre o comportamento dos materiais lunares durante as aterragens e melhora a nossa compreensão das forças e dinâmicas envolvidas. Abre novos caminhos para pesquisas e avanços na geologia lunar e no planejamento de missões.