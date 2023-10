Novo estudo revela descobertas interessantes sobre o pouso lunar do Chandrayaan-3

Um estudo recente conduzido por cientistas da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) revelou detalhes fascinantes sobre o histórico pouso lunar do módulo de pouso do Chandrayaan-3, Vikram. O estudo, intitulado “Caracterização do halo ejetado na superfície lunar em torno do módulo de pouso Chandrayaan-3 Vikram usando imagens OHRC”, foi publicado no Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

De acordo com o estudo, quando Vikram pousou na superfície lunar em 23 de agosto de 2023, criou um fenômeno notável conhecido como “halo ejetado”. Este halo ejetado foi gerado quando o módulo de pouso levantou poeira lunar e criou uma mancha brilhante ao seu redor durante a descida e o pouso.

Usando imagens pancromáticas de alta resolução da Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) do orbitador Chandrayaan-2, os cientistas compararam as imagens tiradas antes e depois do evento de pouso. Eles caracterizaram o halo do material ejetado como uma mancha irregular e brilhante ao redor do módulo de pouso.

O estudo estima que aproximadamente 2.06 toneladas de epi regolito lunar (material de superfície) foram ejetadas e deslocadas em uma área de 108.4 m² ao redor do local de pouso. Este deslocamento significativo de material lunar fornece informações valiosas sobre os processos geológicos e a composição da superfície lunar.

O pouso suave e bem-sucedido do Chandrayaan-3 na superfície lunar marcou uma conquista histórica para a Índia, tornando-a o quarto país a pousar uma espaçonave na Lua e o primeiro a pousar na região polar. Desde o pouso, o lander Vikram e o Pragyan Rover realizaram diversas medições in-situ, confirmando a presença de enxofre na região e detectando elementos menores.

Apesar de entrar no modo de hibernação após um dia lunar, os esforços para acordar o módulo de pouso e o veículo espacial não tiveram sucesso até agora. No entanto, os dados e descobertas recolhidos durante o seu período operacional continuam a fornecer informações valiosas sobre o nosso vizinho celestial mais próximo.

