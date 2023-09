Organização Indiana de Pesquisa Espacial aguarda o nascer do sol para comunicação com Chandrayaan-3

A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (Isro) está aguardando ansiosamente o nascer do sol sobre o pólo sul lunar, pois isso lhes permitirá estabelecer comunicação com o módulo de pouso Vikram e o rover Pragyan de sua missão Chandrayaan-3. A dupla lunar está em modo de espera há 15 dias devido à noite lunar, mas com a chegada da luz solar ao ponto Shiv Shakti, espera-se que suas condições operacionais melhorem.

Funcionários da Isro declararam que estão esperançosos em restabelecer as comunicações com o módulo de pouso e o veículo espacial, agora que o nascer do sol ocorreu no local de pouso. Este é um momento crucial para a missão, pois o calor fornecido pelo sol é necessário para o funcionamento do módulo de pouso e do rover.

A missão Chandrayaan-3 foi lançada em 14 de julho de 2023 e já alcançou marcos significativos. Isso fez da Índia o quarto país a pousar com sucesso na Lua e o primeiro a fazê-lo perto do pólo sul lunar. O objetivo principal da missão é explorar esta região cientificamente intrigante, que se acredita conter quantidades substanciais de água congelada.

O módulo de aterrissagem Vikram e o rover Pragyan têm conduzido vários experimentos desde seu pouso em 23 de agosto. Eles mediram as densidades eletrônicas na ionosfera da Lua e fizeram leituras de temperatura da superfície lunar. O rover até capturou a primeira imagem do módulo de pouso na superfície da lua.

No entanto, a noite lunar interrompeu as operações porque as baterias dos veículos, que são movidos a energia solar, não eram fortes o suficiente para manter os seus sistemas funcionando sem luz solar. Isro tem esperança de que, com o início do nascer do sol, a missão possa retomar a sua exploração inovadora se a electrónica tiver sobrevivido à noite gelada.

Se a Isro restabelecer com sucesso a comunicação com Vikram e Pragyan, será uma conquista notável, mostrando a sua resiliência e capacidade tecnológica no campo da exploração espacial. O nascer do sol no ponto Shiv Shakti tem o potencial de marcar o início de um novo capítulo na exploração lunar.

