Chandrayaan-3: Expectativas e descobertas potenciais de Vikram Lander e Pragyan Rover

Enquanto a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) aguarda o despertar do módulo de pouso Vikram e do rover Pragyan do Chandrayaan-3, há conclusões importantes esperadas assim que começarem a examinar os dados coletados. Estas descobertas têm o potencial de fornecer conhecimentos valiosos sobre o solo lunar, o que pode beneficiar futuras missões à Lua, incluindo aquelas que envolvem a exploração humana.

O módulo de aterrissagem Vikram e o rover Pragyan foram colocados em modo de hibernação pela ISRO e devem acordar em 22 de setembro. O presidente da ISRO, S Somnath, mencionou que as avaliações finais do comportamento dos sistemas só podem ser feitas depois que eles acordarem. Embora tenha sido recolhida uma quantidade significativa de dados, a análise e a interpretação dos resultados podem demorar vários meses ou mesmo alguns anos.

Anil Bharadwaj, Diretor do Laboratório de Pesquisa Física (PRL), afirmou que atualmente o foco está no estudo de vários parâmetros, como características da superfície, temperatura, composição elementar, atividade sísmica e condições da camada superficial do solo. As observações feitas pelos instrumentos têm o potencial de fornecer novos insights sobre a camada superficial do solo lunar. As trajetórias de movimentação do rover, visíveis nas imagens captadas pelos instrumentos, indicam solo solto, com sulcos com cerca de um centímetro de profundidade e as pernas do lander afundando na superfície. À medida que a missão avança mais profundamente no solo lunar, espera-se que se torne mais compacta.

Chandrayaan-3, a terceira missão lunar da ISRO, foi lançada em 14 de julho do Centro Espacial Satish Dhawan em Sriharikota. A missão visa desenvolver e demonstrar novas tecnologias necessárias para missões interplanetárias. O módulo Lander (LM), o módulo de propulsão (PM) e o Rover indígenas estão equipados com instrumentos avançados para coletar dados sobre a superfície e o ambiente da Lua.

No geral, os dados recolhidos por Vikram e Pragyan têm o potencial de contribuir para avanços científicos e abrir portas para futuras explorações, não só da Lua, mas também para futuras missões espaciais humanas.

