Novas descobertas sobre Chandrayaan-3 Ejecta Halo

Cientistas que estudam a missão Chandrayaan-3 fizeram uma descoberta intrigante sobre o fenômeno do halo ejetado. A câmera de imagens pancromáticas de alta resolução (OHRC) do orbitador Chandrayaan-2 capturou brilhantemente o local de pouso do módulo de pouso Vikram, mostrando a formação de uma enorme cratera em forma de anel, que foi apropriadamente chamada de “halo ejetado”. Esta revelação inovadora vem de um estudo publicado no The Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

A missão Chandrayaan-3 pousou com sucesso no pólo sul lunar em 23 de agosto de 2023, e a área de pouso designada foi posteriormente batizada como Shiv Shakti Point para comemorar a importante visita lunar da Índia. O estudo recente lança nova luz sobre a composição e características do solo lunar, pintando uma imagem mais clara da fascinante paisagem lunar.

Através das imagens pancromáticas de alta resolução do OHRC, os cientistas conseguiram capturar imagens detalhadas do halo ejetado, um fenômeno que ocorre quando os materiais são ejetados com força no momento do impacto. Esta descoberta visualmente impressionante reforça a capacidade tecnológica e a precisão da sonda orbital Chandrayaan-2, que continua a desvendar mistérios sobre a Lua.

FAQ:

P: O que é um halo ejetado?

R: Um halo ejetado refere-se à cratera em forma de anel que se forma no local de pouso devido à ejeção forçada de materiais durante o impacto.

P: Qual tecnologia capturou o halo ejetado na missão Chandrayaan-3?

R: A câmera de imagens pancromáticas de alta resolução (OHRC) do orbitador Chandrayaan-2 capturou o fenômeno do halo ejetado.

P: Quando a missão Chandrayaan-3 pousou no pólo sul lunar?

R: A missão Chandrayaan-3 pousou em 23 de agosto de 2023.

P: Qual é o significado do Ponto Shiv Shakti?

R: Shiv Shakti Point é o nome designado para a área de pouso da missão Chandrayaan-3, escolhida para comemorar a visita da Índia à Lua.