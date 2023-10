Missão Chandrayaan-3 desaparecendo conforme a noite lunar se aproxima

À medida que a noite lunar se aproxima, as esperanças de reviver a missão Chandrayaan-3 da Índia estão desaparecendo. A espaçonave, composta pelo módulo de pouso Vikram e pelo rover Pragyan, está em modo de espera desde 2 de setembro. Apesar das tentativas de se reconectar com a dupla de módulo de pouso e rover, nenhum progresso foi feito desde que a luz solar retornou ao Ponto Shiv Shakri. No entanto, com a noite lunar começando em 30 de setembro, as chances de restabelecer a comunicação estão diminuindo.

A noite lunar dura aproximadamente 14 dias terrestres e traz frio extremo e escuridão absoluta à superfície lunar. As temperaturas podem cair para até 180 graus Celsius negativos, impossibilitando o funcionamento de qualquer tecnologia. Isto representa um problema significativo para o módulo de aterrissagem Vikram e o rover Pragyan, uma vez que dependem da luz solar para operar. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) já havia expressado esperança de que a espaçonave sobreviveria às duras condições da noite lunar. Infelizmente, à medida que a noite se aproxima, estas esperanças vão diminuindo.

Chandrayaan-3, a ambiciosa missão de exploração lunar da Índia, pousou suavemente na Lua com sucesso em 23 de agosto. Desde então, a missão tem sido impecável em sua execução, representando uma conquista significativa para o programa espacial da Índia. No entanto, nem o módulo de aterrissagem Vikram nem o rover Pragyan foram projetados para retornar à Terra. Embora a missão tenha sido inicialmente planejada para apenas 14 dias terrestres, a ISRO esperava um renascimento.

Apesar das esperanças perdidas, a missão Chandrayaan-3 já forneceu dados valiosos sobre a superfície lunar. A carga APXS a bordo do rover detectou a presença de elementos menores, enquanto o LIBS confirmou a presença de Enxofre. Estas descobertas contribuirão, sem dúvida, para a nossa compreensão da Lua e da sua composição.

