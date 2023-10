Novas evidências desafiam os papéis tradicionais de gênero dos caçadores-coletores

Uma pesquisa recente conduzida pela professora de antropologia Sarah Lacy, da Universidade de Delaware, desafia a crença de longa data de que os homens eram caçadores e as mulheres eram coletoras em tempos pré-históricos. Lacy e a sua colega Cara Ocobock, da Universidade de Notre Dame, analisaram evidências arqueológicas e literatura da era paleolítica e encontraram pouco apoio para a noção de que os papéis eram atribuídos especificamente a cada sexo. Eles também descobriram que as mulheres eram fisicamente capazes de caçar e que havia exemplos de igualdade para ambos os sexos em ferramentas antigas, dieta, arte, enterros e anatomia.

A pesquisa de Lacy e Ocobock contradiz diretamente a teoria do “Homem, o Caçador”, que foi popularizada pela primeira vez em 1968 pelos antropólogos Richard B. Lee e Irven DeVore. A teoria sugere que a caça desempenhou um papel crucial na evolução humana e que todos os caçadores eram do sexo masculino. Lacy atribui a ampla aceitação desta teoria ao preconceito de género e espera que as suas descobertas se tornem a abordagem padrão para pesquisas futuras.

A equipa de investigação também explorou as diferenças anatómicas e fisiológicas entre homens e mulheres para determinar se estes factores impediam as mulheres de caçar. Eles descobriram que enquanto os homens tinham vantagem em atividades que exigiam velocidade e potência, as mulheres tinham vantagem em atividades que exigiam resistência. Ambos os conjuntos de atividades eram essenciais para a caça nos tempos antigos. A equipe também destacou o papel do estrogênio, que é mais proeminente nas mulheres, em conferir essa vantagem.

Esta nova investigação desafia crenças de longa data sobre os papéis de género nas sociedades pré-históricas e enfatiza a necessidade de uma maior exploração da vida dos primeiros humanos, especialmente das mulheres. Lacy acredita que a ideia de flexibilidade e trabalho partilhado em pequenas comunidades deveria ser o pressuposto padrão ao estudar sociedades pré-históricas.

