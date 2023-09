Físicos restringem a busca por monopolos magnéticos usando dados do grande colisor de hádrons

Os físicos há muito que suspeitam da existência de monopolos magnéticos – partículas que possuem um pólo norte ou um pólo sul sem o seu homólogo. Embora estes monopolos indescritíveis ainda não tenham sido encontrados, novos dados do Large Hadron Collider (LHC) permitiram aos investigadores restringir o possível espaço energético onde os monopolos magnéticos podem residir.

O conceito de monopolos magnéticos foi originalmente proposto pelo físico Paul Dirac. Ele sugeriu que a presença de monopolos magnéticos seria consistente com a mecânica quântica e poderia explicar certas características inexplicáveis ​​da carga. De acordo com a teoria de Dirac, a menor carga magnética possível para um único monopolo é 68.5 vezes a carga de um elétron, sendo os monopolos maiores múltiplos disso.

Na década de 1970, a busca por monopolos magnéticos ganhou impulso ao se tornar um teste fundamental para teorias que visavam unificar a relatividade geral e a mecânica quântica. Embora relatos da descoberta de monopolos magnéticos tenham surgido ocasionalmente, eles foram frequentemente retirados ou casos de relatórios incorretos.

A colaboração ATLAS no CERN, utilizando dados do LHC, identificou dois possíveis mecanismos pelos quais colisões de alta energia entre prótons poderiam criar monopolos magnéticos com massas de até 4 TeV. Ambos os mecanismos envolvem a liberação de fótons virtuais pelos prótons. Num cenário, um fóton virtual cria sozinho um monopolo magnético e, no outro, dois fótons interagem para criar um monopolo. Qualquer um desses cenários restauraria a simetria dupla eletromagnética quebrada nas equações de Maxwell.

ATLAS está procurando evidências de monopolos magnéticos, procurando depósitos de carga em seu detector. Como um monopolo carregaria uma carga muito maior que a de um elétron, seus depósitos deveriam se destacar dos de outras partículas subatômicas.

Embora o ATLAS ainda não tenha encontrado evidências diretas de monopolos magnéticos, a sua análise dos dados do LHC de 2015-2018 permitiu-lhes reduzir as possíveis massas e taxas de produção para os menores monopolos por um fator de três.

Embora possa parecer uma busca sem fim, a comunidade física acredita na importância de encontrar monopolos magnéticos. A sua descoberta não só validaria as teorias que previam a sua existência, mas as massas destes monopolos também poderiam diferenciar entre teorias concorrentes.

O artigo de pesquisa que discute essas descobertas foi submetido ao Journal of High Energy Physics e está disponível como pré-impressão em ArXiv.org.

