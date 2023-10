O experimento NA64 revela avanços na busca pela matéria escura

A experiência NA64 no CERN está a fazer progressos significativos na procura de matéria escura, particularmente em modelos térmicos de matéria escura envolvendo partículas sub-GeV. Numa publicação recente na APS Physical Review Letters, a experiência revelou uma descoberta inovadora: a identificação de uma interação mediada pelo esquivo fotão escuro A0.

A matéria escura, uma entidade invisível que constitui uma porção significativa da massa do universo, continua a ser um enigma misterioso no campo da ciência. Os modelos térmicos de matéria escura, especialmente aqueles que apresentam partículas sub-GeV, surgiram como candidatos convincentes na busca para desvendar este enigma.

De acordo com estes modelos, a matéria escura e a matéria comum já estiveram em equilíbrio térmico, neutralizando-se mutuamente a taxas equivalentes. No entanto, à medida que o Universo se expandiu e arrefeceu, este equilíbrio foi perturbado, deixando para trás um remanescente de densidade de matéria escura. Para entender melhor esta situação, é necessária uma nova forma de interação que conecte a matéria escura e as partículas do modelo padrão.

No centro desta interação está o fóton escuro A0, que serve como mediador entre a matéria escura χ e a matéria comum. A interação depende do termo de mistura cinética (ϵ/2)F0μνFμν, onde Fμν e F0μν representam os tensores de tensão dos campos de fótons e fótons escuros, e ϵ representa a força de mistura.

O fóton escuro A0, associado ao grupo de calibre UD(1) quebrado espontaneamente, tem uma força de acoplamento escuro eD. Este acoplamento é expresso como Lint = -eDA0μJμD, com JD representando a corrente de matéria escura. Além disso, o termo de mistura gera uma interação Lint = ϵeA0μJμem entre A0 e a corrente eletromagnética Jμem, onde e representa o acoplamento eletromagnético.

Compreender estas intrincadas conexões é crucial, pois elas formam a base para desvendar os mistérios da matéria escura e a sua interação com o modelo padrão da física de partículas.

Para navegar pelas complexidades dos modelos térmicos escalares e fermiônicos de matéria escura, os pesquisadores devem estudar meticulosamente o espaço de parâmetros. Isto implica explorar a existência prevista de partículas sub-GeV χ, que podem assumir várias formas: partículas escalares, Majorana ou pseudo-Dirac, todas acopladas ao fóton escuro A0.

Determinar valores de parâmetros que definem a seção transversal de aniquilação, a densidade da matéria escura relíquia e a força de acoplamento escuro αD é essencial nesta exploração. Esses parâmetros fornecem informações sobre a interação entre a mistura ϵ do fóton escuro e o acoplamento αD, lançando luz sobre a natureza da matéria escura.

A experiência NA64 no CERN está na vanguarda da procura de matéria escura sub-GeV. Através de colisões entre elétrons de 100 GeV e um alvo ativo, este experimento visa desvendar os segredos da matéria escura sub-GeV. A configuração experimental inclui contadores cintiladores, um espectrômetro magnético, calorímetros e vários detectores projetados para identificar e caracterizar partículas.

O espectrômetro magnético é um componente chave que permite a reconstrução precisa do momento do elétron que chega com uma precisão impressionante de 1%. Combinado com detectores como Micromegas e câmaras de tubo de palha, o experimento fornece uma compreensão abrangente das interações entre partículas.

No entanto, a busca pela matéria escura sub-GeV apresenta desafios, particularmente no que diz respeito a lidar com sinais de fundo que podem obscurecer as descobertas desejadas. Essas fontes de fundo incluem perdas de dimuons, decaimentos μ, π, K erroneamente marcados, escape de neutros e perfuração de hádrons neutros. Os pesquisadores empregam técnicas inovadoras para mitigar esses sinais de fundo, utilizando critérios de seleção apoiados por simulações e análise de dados para identificar e rejeitar sinais indesejados.

A análise estatística desempenha um papel vital na busca pela compreensão da matéria escura. Através de técnicas avançadas, os pesquisadores determinaram os limites superiores da força de mistura ϵ, trazendo à luz informações valiosas. Os resultados do experimento NA64 estabeleceram limites de exclusão de nível de confiança de 90% para ϵ, revelando a intrincada relação entre ϵ e a massa A0. Estes resultados têm o potencial de remodelar a nossa compreensão da matéria escura, abrindo novos caminhos para exploração e investigação.

As implicações das descobertas do experimento NA64 vão além do laboratório, oferecendo restrições aos modelos térmicos de matéria escura. Os planos de parâmetros para partículas de matéria escura de baixa massa (y; mχ) e (αD; mχ) fornecem informações sobre os desafios que certos cenários de matéria escura enfrentam e motivam uma exploração mais aprofundada.

A cada descoberta, estamos cada vez mais perto de desvendar o enigma da matéria escura e de obter uma compreensão mais profunda do universo.

Fonte:

– Andreev, Yu.M. e outros. (2023) 'Pesquisa de matéria escura clara com NA64 no CERN', Physical Review Letters, 131(16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.