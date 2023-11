Novo avanço forense: pêlos de animais de estimação como chave para solucionar crimes

Pesquisadores da Universidade de Leicester fizeram uma descoberta surpreendente que poderá revolucionar as investigações forenses. De acordo com um estudo recente, os pelos de gato podem ser um avanço na conexão de criminosos com cenas de crimes ou até mesmo com vítimas. O DNA contido em um único fio de pelo de gato tem o potencial de estabelecer uma ligação definitiva entre um suspeito e o local ou indivíduos envolvidos em um incidente criminal.

Com aproximadamente 26 por cento das famílias no Reino Unido possuindo um gato, é altamente provável que vestígios destes companheiros felinos possam ser encontrados em indivíduos que entraram em contacto com eles. Isto representa uma oportunidade significativa para a recolha de provas cruciais em processos criminais.

Mesmo que um perpetrador humano seja cuidadoso o suficiente para evitar deixar para trás o seu próprio ADN, a transferência de pêlos de gato da cena do crime pode funcionar como um marcador genético único. O cabelo contém DNA distinto que pode servir como chave para associar um suspeito a uma determinada pessoa ou local envolvido no crime.

O estudo publicado recentemente na Forensic Science International: Genetics detalha uma metodologia refinada que permite a extração de uma riqueza de informações de DNA de um único pedaço de pelo de gato. A abordagem inovadora da equipe permite a análise de toda a sequência do DNA mitocondrial, oferecendo resultados cerca de dez vezes mais precisos que as técnicas anteriores.

A autora principal, Emily Patterson, estudante de doutorado na Universidade de Leicester, explica que, embora o pêlo do gato não tenha a raiz necessária para uma análise completa do DNA, os pesquisadores ainda podem examinar o DNA mitocondrial. Este DNA é passado das mães para os filhos e compartilhado entre gatos aparentados, fornecendo informações valiosas para testes forenses.

Em um notável caso de assassinato discutido pelo Dr. Jon Wetton, co-líder do estudo, a nova técnica mostrou-se bem-sucedida mesmo quando outros métodos falharam. Ao analisar o DNA do gato, foi encontrada uma variante mitocondrial rara, tornando possível a ligação com o suspeito. Com esta inovação, quase todos os gatos possuem um tipo de ADN único, aumentando significativamente o poder e a fiabilidade do teste.

Os pelos de animais de estimação não só podem ser uma fonte valiosa de evidências em casos em que não há DNA humano disponível para análise, mas este método também pode ser aplicado a outros animais. Em particular, os cães podem desempenhar um papel crucial na assistência às investigações forenses.

Esta pesquisa inovadora abre possibilidades interessantes para o campo da ciência forense, proporcionando uma nova perspectiva sobre como os pêlos de animais de estimação podem servir como uma ferramenta fundamental na resolução de crimes.

Perguntas frequentes

Como os pêlos de gato podem ser usados ​​para conectar criminosos às cenas do crime?

O pelo de gato contém DNA único que pode atuar como um marcador genético, fornecendo uma ligação entre um suspeito e a cena do crime ou os indivíduos envolvidos em um incidente criminal.

Que limitações existem ao analisar o DNA do pêlo de gato?

Devido à falta de raiz capilar no pêlo do gato, a análise limita-se ao exame do DNA mitocondrial. Este DNA é passado das mães para os filhos e é compartilhado entre gatos aparentados.

Quão preciso é o novo método de análise de DNA de pelos de gato?

A metodologia refinada desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Leicester permite a análise de toda a sequência do DNA mitocondrial. Esta abordagem é aproximadamente dez vezes mais precisa do que as técnicas anteriores que examinavam apenas um pequeno fragmento do DNA.

Esta técnica pode ser aplicada a outros animais?

Sim, este avanço também pode ser aplicado a outras espécies animais. Os cães, por exemplo, têm potencial para auxiliar investigações forenses de maneira semelhante aos gatos.