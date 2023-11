Múltiplas lentes gravitacionais podem preencher a lacuna de comunicação?

Explorar as maravilhas do Universo sempre fascinou quem olha através dos telescópios. Um dos fenômenos mais intrigantes no espaço são as lentes gravitacionais, onde a gravidade de grandes aglomerados de galáxias pode desviar a luz, agindo como os próprios telescópios da natureza. No entanto, o físico Viktor T Toth coloca uma questão interessante: será que múltiplas lentes gravitacionais podem ser alinhadas para criar uma “ponte de comunicação” entre civilizações?

A teoria geral da relatividade de Albert Einstein explica como a presença de matéria pode distorcer o espaço. Imagine uma bola de boliche colocada no centro de uma folha de borracha, causando uma depressão na superfície. Os objetos que passassem pela bola viajariam por esse “espaço curvo” e experimentariam caminhos alterados. Este conceito é usado em missões espaciais para ajustar trajetórias de naves espaciais.

Da mesma forma, a luz que passa por objetos massivos como aglomerados de galáxias é afetada por este fenômeno, resultando em lentes gravitacionais. A primeira evidência de luz sendo desviada por um objeto massivo foi observada em 1919. Lentes gravitacionais foram descobertas mais tarde em 1979, fornecendo aos astrônomos um meio de estudar a distribuição da matéria no aglomerado de lentes e observar objetos distantes com mais facilidade.

Toth explora a ideia de que múltiplas lentes gravitacionais poderiam amplificar a luz, criando potencialmente uma ponte de comunicação entre civilizações. Embora uma única lente já forneça amplificação, Toth sugere que um sistema de múltiplas lentes poderia oferecer ainda mais. No entanto, seu estudo se concentrou em um sistema de duas lentes alinhadas ao longo do eixo central, mas não encontrou vantagens ou amplificação adicional de sinal em comparação com um sistema de lente única.

Várias técnicas, incluindo mapeamento de fótons e teoria de ondas, foram aplicadas ao sistema de duas lentes, produzindo resultados semelhantes. Gráficos computacionais e traçado de raios foram utilizados para identificar características visuais do sistema, sugerindo a presença de dois anéis de Einstein concêntricos. No entanto, detectar estes anéis em cenários do mundo real seria extremamente desafiador.

Perguntas frequentes

Múltiplas lentes gravitacionais podem amplificar a luz para fins de comunicação?

Embora o conceito seja fascinante, o estudo de Viktor T Toth indica que um sistema de lentes múltiplas não oferece quaisquer vantagens significativas ou amplificação de sinal adicional em comparação com um sistema de lentes únicas. Portanto, usar lentes gravitacionais como meio de comunicação cósmica de longa distância continua sendo uma ideia de ficção científica por enquanto.

Como funcionam as lentes gravitacionais?

As lentes gravitacionais ocorrem quando a gravidade de um objeto massivo, como um aglomerado de galáxias, desvia a luz que passa por ele. Este efeito de curvatura atua como uma lente natural, permitindo aos astrónomos estudar objetos distantes e a distribuição da matéria no aglomerado de lentes.

Fontes: Autor Viktor T Toth: [Link](https://viktortoth.net/)