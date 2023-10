Compreendendo a teoria da montagem: explorando a interface entre evolução e física

By

A evolução e a física são frequentemente vistas como dois campos distintos, mas artigos recentes publicados em revistas de prestígio tentaram unir estas disciplinas. No entanto, um destes artigos, em particular, foi criticado pela sua má escrita e pela deturpação da relação entre evolução e física.

O artigo mal escrito apresenta a Teoria da Montagem, que oferece insights sobre as condições naturais que permitem a química combinatória e a geração de moléculas complexas. No entanto, os autores, que são químicos, afirmam erroneamente que a física e a biologia são incompatíveis. Na realidade, a evolução é totalmente compatível com a física, e isto é reconhecido há muito tempo.

A Teoria da Montagem apresenta uma estrutura que visa redefinir o conceito de 'objeto' em relação às leis da física. A teoria sugere que os objetos podem incluir entidades físicas como átomos, mas também conceitos não físicos, como línguas humanas e memes. No entanto, o artigo não explica adequadamente essa teoria, causando confusão e dificultando a compreensão.

Para compreender melhor a Teoria da Montagem, é útil pensar nela em termos de química. Imagine juntar uma mistura de produtos químicos simples e observar as reações. O resultado normalmente seria uma combinação de polímeros, cada um montado a partir de um arranjo aleatório de produtos químicos simples. Contudo, na realidade, observamos frequentemente um número limitado de combinações altamente favorecidas. Isto é semelhante à forma como a evolução seleciona um número limitado de proteínas funcionais de uma vasta população potencial.

A Teoria da Montagem propõe que qualquer população de moléculas pode ser vista como resultado do número mínimo de etapas necessárias para a montagem, juntamente com o número de cópias presentes. Isto reconhece que a população final é influenciada pela história e pela contingência das primeiras etapas da montagem. A teoria é útil para distinguir quantitativamente entre polímeros montados aleatoriamente e aqueles formados a partir de múltiplas cópias de um único monômero.

Embora a Teoria da Montagem tenha aplicações potenciais, é essencial reconhecer as suas limitações e evitar deturpar a relação entre evolução e física. A evolução permanece consistente com as leis da física e pode ser compreendida dentro das estruturas existentes.

