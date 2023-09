O potencial dos oceanos para armazenar dióxido de carbono e mitigar as mudanças climáticas

Os oceanos da Terra cobrem uma parte significativa da sua superfície, aproximadamente 70%, e têm a capacidade de armazenar dióxido de carbono, um gás com efeito de estufa que contribui para as alterações climáticas. Esta capacidade dos oceanos de capturar e reter dióxido de carbono está a ser extensivamente estudada por cientistas num esforço para compreender a dinâmica e o potencial do sequestro de carbono.

O Serviço Geológico dos EUA (USGS) e os seus parceiros estão a realizar pesquisas para investigar vários aspectos do armazenamento de carbono nos oceanos. Estes estudos visam determinar como o carbono entra nos oceanos, a quantidade de carbono atualmente sequestrada, o potencial para uma maior captura e a duração da contenção do carbono. Além disso, os cientistas estão a explorar o papel de certos minerais na melhoria do processo de armazenamento e na mitigação da acidificação dos oceanos.

Uma área de foco do USGS é o carbono transportado das zonas úmidas das marés para os oceanos. As zonas húmidas das marés servem como uma ligação entre a terra e o mar, e as plantas nestas áreas absorvem dióxido de carbono da atmosfera. Parte desse carbono é armazenada nas raízes e no solo das plantas, enquanto uma parte é transferida para a água do mar. O carbono restante é liberado de volta à atmosfera como dióxido de carbono. O estudo deste movimento do carbono fornece informações valiosas sobre a mitigação da acidificação dos oceanos.

Outro projecto liderado pelo USGS examina o potencial de adição do mineral olivina às costas para aumentar o armazenamento de carbono nos oceanos. A olivina é conhecida por absorver naturalmente o dióxido de carbono e pode ser introduzida nas regiões costeiras na forma de areia verde clara. Os investigadores estão a investigar como a olivina altera a química da água do mar e se esta consegue capturar e reter eficazmente o dióxido de carbono libertado pelas zonas húmidas.

Estes esforços científicos desempenham um papel crucial na tomada de decisões de governos, organizações e entidades privadas envolvidas na gestão de terras e na restauração costeira. Compreender as capacidades de armazenamento de carbono nos oceanos ajuda no planeamento de infraestruturas, na abordagem da subida e erosão do nível do mar e na avaliação de estratégias para reduzir o carbono atmosférico.

O USGS utiliza vários métodos para medir as trocas de carbono, incluindo câmaras de cilindros transparentes para monitorar as trocas gasosas entre os ecossistemas e a atmosfera. A tecnologia de sensores é empregada para medir o fluxo de água entre as zonas úmidas e o oceano e para analisar a química da água. Ao combinar estas medições com imagens de satélite, os cientistas podem estimar o movimento do carbono nas zonas húmidas e o potencial de aumento do armazenamento de carbono nos oceanos.

Parcerias colaborativas são essenciais para esses esforços de pesquisa. O USGS trabalha em conjunto com agências federais, instituições académicas e parceiros industriais para alargar a base de conhecimento e impulsionar a inovação no sequestro de carbono. Parceiros como a Associação Oceânica e Atmosférica Nacional, o Serviço Nacional de Parques e a Instituição Oceanográfica Woods Hole contribuem com conhecimentos e recursos para facilitar estudos abrangentes.

Globalmente, ao investigarem o potencial dos oceanos para armazenar dióxido de carbono, os cientistas estão a abrir portas para estratégias eficazes de mitigação das alterações climáticas. Compreender o papel das zonas húmidas e dos oceanos no ciclo do carbono contribui para uma abordagem abrangente para abordar as emissões de carbono causadas pelo homem e as alterações climáticas.

Definições:

– Sequestro de carbono: O processo de captura e armazenamento de dióxido de carbono para mitigar a sua libertação na atmosfera.

– Acidificação dos oceanos: A diminuição contínua do pH dos oceanos da Terra, causada principalmente pela absorção de dióxido de carbono da atmosfera.

– Olivina: Um mineral que absorve naturalmente dióxido de carbono e pode ser utilizado para aumentar o armazenamento de carbono nos oceanos.

