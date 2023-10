Usando IA generativa para explorar o problema P vs. NP

Um artigo recente intitulado “Large Language Model for Science: A Study on P vs. NP” explora o potencial da IA ​​generativa para lidar com um dos mais importantes problemas não resolvidos da ciência da computação. A questão central deste problema é se P (tempo polinomial) é igual a NP (tempo polinomial não determinístico).

O autor principal, Qingxiu Dong, e uma equipe de pesquisadores da Microsoft, da Universidade de Pequim, da Universidade Beihang e da Universidade de Tecnologia e Negócios de Pequim usaram o modelo de linguagem grande GPT-4 da OpenAI para se aprofundar neste problema. Eles empregaram um Método Socrático, envolvendo-se em uma série de solicitações e respostas com GPT-4 para obter insights úteis.

Os pesquisadores descobriram que o GPT-4 tende a apoiar a conclusão de que P não é igual a NP. Eles afirmam que este trabalho demonstra que grandes modelos de linguagem têm potencial para ir além da geração de texto e podem realmente contribuir para descobertas científicas. Eles se referem a essa perspectiva como “LLMs para Ciência”.

Para orientar a exploração da matemática por trás de P = NP pelo GPT-4, os pesquisadores condicionaram suas respostas usando instruções como “Você é um filósofo sábio” ou “Você é um matemático especialista em teoria das probabilidades”. Através de 97 rodadas imediatas, eles levaram o GPT-4 a provar que P não é igual a NP, assumindo que sim e, em seguida, encontrando uma contradição, conhecida como prova por contradição.

A equipe argumenta que o seu diálogo com o GPT-4 mostra a capacidade de grandes modelos de linguagem colaborarem com os humanos na resolução de problemas extremamente complexos. Eles enfatizam que as aplicações potenciais vão além da mera geração de texto, abrindo novos caminhos para a exploração científica.

Em resumo, este estudo demonstra a capacidade da IA ​​generativa, especificamente do GPT-4, de fornecer novos insights sobre o problema P vs. Ao iniciar um diálogo de ida e volta, os pesquisadores conseguiram extrair pontos de vista valiosos do modelo. Este trabalho destaca o potencial de grandes modelos de linguagem para auxiliar na resolução de problemas complexos e contribuir para avanços científicos.

