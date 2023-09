Nave espacial Aditya L1 da Índia equipada para lidar com explosões solares e CMEs

A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) compartilhou recentemente imagens de sua espaçonave, Parker Solar Probe, passando por uma poderosa nuvem de ejeção de massa coronal (CME). Esta CME é uma forte expulsão da coroa solar que pode potencialmente danificar satélites e naves espaciais. Com a previsão de que a espaçonave Aditya L1 da Índia chegue ao seu destino em quatro meses, surgem preocupações sobre o impacto potencial da CME na missão.

Apesar destes receios, a sonda Aditya L1 tem duas vantagens que podem ajudá-la a resistir a tais incidentes. Em primeiro lugar, está localizado a uma distância considerável do Sol, ao contrário da Parker Solar Probe da NASA, que se aproxima do Sol a uma distância de 6.9 ​​milhões de quilómetros. O Aditya L1, por outro lado, está a cerca de 1.5 milhão de quilômetros de distância da Terra. Esta diferença espacial poderia proporcionar um maior nível de proteção.

Além disso, a espaçonave Aditya L1 está equipada com ligas e substâncias especiais projetadas para protegê-la de perigos relacionados ao espaço, como radiação extrema e nuvens CME. Esta característica garante que a sonda esteja bem preparada para lidar com quaisquer riscos potenciais associados à sua proximidade com o Sol.

Aditya L-1 é a missão solar inaugural da Índia e completou recentemente sua quarta manobra rumo à Terra em 15 de setembro. A colaboração entre a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) e seis outros institutos nacionais visa estudar a fotosfera, a cromosfera e a coroa do Sol. usando detectores avançados de partículas eletromagnéticas e de campo magnético.

Com o seu design robusto e medidas de proteção, a sonda Aditya L1 está bem posicionada para contribuir significativamente para a nossa compreensão do Sol e do seu comportamento. Esta missão representa um passo crucial para o programa de exploração espacial da Índia, demonstrando a capacidade tecnológica do país e a dedicação à investigação científica.

Fontes:

- artigo de origem