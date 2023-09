A Irlanda pode experimentar uma impressionante exibição da aurora boreal

Os astrônomos irlandeses poderão ter a oportunidade de testemunhar uma exibição notável da aurora boreal em 23 de setembro. O equinócio de setembro poderá trazer uma exibição espetacular da aurora boreal, especialmente ao longo da costa rural no norte da Irlanda. Há também uma chance de as luzes serem visíveis em outras áreas, incluindo Mayo, Ashbourne e Dublin, dependendo das condições climáticas. As Luzes do Norte exibem tons deslumbrantes de verde, rosa e vermelho, resultantes de partículas que interagem com a atmosfera da Terra.

David Moore, editor da revista Astronomy Ireland, explicou que o equinócio aumenta a probabilidade de ver a aurora boreal devido à inclinação da Terra em direção ao sol. Embora um sol calmo possa eliminar qualquer possibilidade de testemunhar o fenómeno, mesmo uma modesta explosão no sol durante o equinócio pode desencadear uma exibição da aurora. Moore sugeriu que aqueles que vivem na costa norte da Irlanda teriam uma visão melhor, pois podem contemplar o Oceano Atlântico sem qualquer interferência das luzes da cidade à distância.

No entanto, Moore alertou contra ficar muito esperançoso em observar toda a exibição, pois ela depende fortemente das condições climáticas. O clima imprevisível da Irlanda resulta frequentemente na cobertura de nuvens, o que pode obstruir a visão. No entanto, há períodos de céu limpo no país, e a última previsão meteorológica para 23 de setembro indica a possibilidade de céu limpo após um período de chuva. Isto oferece alguma esperança para os observadores de estrelas na Irlanda que aguardam ansiosamente um espetáculo deslumbrante no seu céu noturno.

Fontes: Revista Astronomy Ireland, Met Eireann