Imagens avançadas revelam insights sobre a Caldeira de Long Valley, na Califórnia

Cientistas da Caltech utilizaram técnicas avançadas de imagem para investigar o aumento da atividade sísmica dentro do Long Valley Caldera, na Califórnia, um supervulcão adormecido. Ao longo das últimas décadas, esta região nas montanhas da Serra Nevada Oriental sofreu enxames de terramotos e inflação do solo, com o solo a subir cerca de meia polegada anualmente durante estes episódios.

Liderada pelo professor Zhongwen Zhan, a equipe de pesquisa produziu imagens subterrâneas altamente detalhadas da Caldeira de Long Valley, penetrando até 10 quilômetros na crosta terrestre. Suas descobertas foram publicadas na revista Science Advances em 18 de outubro. As imagens revelam que a câmara magmática do vulcão é coberta por uma tampa solidificada de rocha cristalizada, formada pelo resfriamento e solidificação do magma líquido.

Para gerar essas imagens subterrâneas, os cientistas usaram uma técnica que envolve a medição de ondas sísmicas de terremotos. Eles empregaram cabos de fibra óptica, semelhantes aos usados ​​para serviços de Internet, para fazer medições sísmicas usando um método chamado sensoriamento acústico distribuído (DAS). O cabo de 100 quilômetros que usaram para obter imagens da caldeira de Long Valley era equivalente a um trecho de 10,000 sismômetros de componente único.

Durante um período de 18 meses, a equipe registrou mais de 2,000 eventos sísmicos, a maioria dos quais eram pequenos demais para serem sentidos pelas pessoas. Esta pesquisa marca a primeira vez que imagens tão profundas e de alta resolução foram produzidas usando DAS. Estudos anteriores utilizando tomografia local concentraram-se apenas no ambiente subterrâneo raso a profundidades de cerca de 5 quilómetros, ou cobriram uma área maior com resolução mais baixa.

“Embora não acreditemos que a região esteja se preparando para outra erupção supervulcânica, o processo de resfriamento pode liberar gás e líquido suficientes para causar terremotos e pequenas erupções”, explica o professor Zhan. Por exemplo, em maio de 1980, a Caldeira de Long Valley sofreu quatro terremotos de magnitude 6.

Os planos futuros da equipe envolvem a utilização de um cabo de 200 quilômetros para aprofundar ainda mais a crosta terrestre, atingindo profundidades de cerca de 15 a 20 quilômetros. Isto permitirá uma maior exploração da câmara magmática da caldeira, muitas vezes referida como o seu “coração pulsante”. O uso da tecnologia DAS neste estudo destaca seu potencial para avançar nossa compreensão da dinâmica da crosta terrestre também em outras regiões.

