Um vazamento de refrigerante na Estação Espacial Internacional interrompe a caminhada espacial dos cosmonautas russos

A Estação Espacial Internacional (ISS) encontrou um pequeno revés durante uma caminhada espacial dos cosmonautas russos Oleg Kononenko e Nikolai Chub. Enquanto inspecionavam um vazamento em um radiador de reserva no módulo de laboratório russo Nauka, uma bolha de refrigerante vazou inesperadamente, gerando preocupações sobre sua segurança. Os cosmonautas foram instruídos a deixar imediatamente a área, embora mais tarde tenha sido determinado que o refrigerante não entrou em contato com seus trajes.

Para garantir a segurança dos cosmonautas e evitar a introdução de contaminantes no ambiente da ISS, a dupla de caminhantes espaciais limpou os seus fatos e ferramentas antes de reentrar na estação. Além disso, a agência espacial implementou medidas adicionais de filtragem dentro da ISS para eliminar quaisquer vestígios remanescentes do refrigerante.

Este incidente marcou a terceira vez que ocorreu um vazamento de refrigerante em hardware russo conectado à ISS. Vazamentos anteriores foram observados em uma espaçonave Soyuz em dezembro de 2022 e em um cargueiro russo Progress 82 em fevereiro, ambos inicialmente atribuídos a impactos externos. No entanto, a recorrência de tais incidentes levanta questões sobre a integridade do próprio hardware.

Apesar do vazamento de refrigerante, a NASA afirma que as operações a bordo da ISS continuam normalmente. A caminhada espacial atrasada será remarcada e os astronautas da NASA ainda estão programados para se aventurarem fora da estação num futuro próximo.

FAQ:

P: O que causou a perturbação durante a caminhada espacial dos cosmonautas russos?

R: Uma bolha de refrigerante vazou de um radiador reserva no módulo de laboratório Nauka.

P: O refrigerante entrou em contato com os trajes dos cosmonautas?

R: Não, foi confirmado que o refrigerante não atingiu seus trajes.

P: Como foi garantida a segurança dos cosmonautas?

R: Os cosmonautas limparam seus trajes e ferramentas para eliminar quaisquer vestígios de refrigerante antes de reentrar na ISS.

P: Houve vazamentos anteriores de refrigerante na ISS?

R: Sim, houve dois incidentes anteriores envolvendo hardware russo ligado à ISS.

P: Existe alguma preocupação com a integridade do hardware após esses incidentes?

R: A recorrência de vazamentos de refrigerante levanta questões sobre a integridade do hardware.