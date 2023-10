Vazamento de refrigerante na estação espacial levanta questões sobre hardware russo

By

Um incidente recente envolvendo um vazamento de refrigerante de um radiador ligado à Estação Espacial Internacional (ISS) destacou preocupações sobre a integridade do hardware russo. Durante uma caminhada espacial dos cosmonautas russos Oleg Kononenko e Nikolai Chub, uma bolha de refrigerante foi expelida de um radiador reserva no módulo de laboratório russo Nauka. Embora os cosmonautas não estivessem em perigo imediato, foram instruídos a deixar a área por razões de segurança.

O vazamento de refrigerante é o mais recente de uma série de incidentes envolvendo equipamentos russos ligados à ISS. Em 2022, uma espaçonave Soyuz acoplada à estação sofreu um vazamento causado por um ataque de micrometeorito, segundo autoridades russas. Pouco depois, um cargueiro russo Progress também começou a vazar refrigerante, novamente atribuído a um impacto externo. Agora, com o terceiro incidente, levantam-se questões sobre a fiabilidade do equipamento russo.

Apesar destas preocupações, a NASA mantém que as operações na ISS continuam normalmente. As caminhadas espaciais atrasadas foram reprogramadas e os astronautas da NASA ainda estão programados para se aventurar fora da estação espacial. O incidente levou a um exame adicional do hardware, mas nenhuma mudança imediata nas operações foi feita.

O radiador com vazamento no módulo Nauka foi adicionado à ISS em 2010 durante uma caminhada espacial da Roscosmos. O próprio módulo juntou-se à ISS em julho de 2021, expandindo suas capacidades. O vazamento do radiador reserva não causou nenhuma interrupção nas operações da ISS, pois o radiador principal ainda estava funcionando corretamente.

À medida que as investigações sobre o vazamento do líquido refrigerante continuam, os engenheiros estão revisando os dados para determinar a causa do incidente. Resta saber que medidas serão tomadas para resolver as questões subjacentes e garantir a segurança contínua da estação espacial e da sua tripulação.

Perguntas Frequentes

