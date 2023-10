Avançando na pesquisa biomédica: modelos de embriões derivados de células-tronco

Os cientistas há muito lutam com os mistérios da divisão celular humana e do desenvolvimento embrionário. As complexidades destes processos, especialmente no primeiro mês crítico, escaparam aos investigadores durante anos. No entanto, os recentes avanços na tecnologia de células-tronco abriram caminho para um avanço. Laboratórios de todo o mundo estão agora a gerar estruturas semelhantes a embriões a partir de células estaminais – grupos de células que imitam embriões mas não podem transformar-se num feto. Essas estruturas, criadas sem a necessidade de óvulos ou espermatozoides, prometem uma compreensão mais profunda das complicações da gravidez, dos defeitos congênitos e dos efeitos dos medicamentos tomados durante a gravidez.

As mais recentes estruturas semelhantes a embriões desenvolvidas por uma equipa israelita mostram uma precisão notável na replicação das fases iniciais do desenvolvimento humano. Esses modelos incorporam todos os tipos de células cruciais necessários para o desenvolvimento embrionário, incluindo a placenta, o saco vitelino e a membrana externa. Ao permitir que estas estruturas se desenvolvessem durante oito dias, equivalente ao 14º dia de um embrião humano no útero, os investigadores testemunharam a formação de estruturas internas necessárias para o desenvolvimento adicional dos órgãos.

Para cultivar essas estruturas semelhantes a embriões em laboratório, os pesquisadores utilizaram células-tronco pluripotentes, células maleáveis ​​com potencial de se transformarem em vários tipos de células. Ao reprogramar estas células para um “estado ingênuo”, semelhante ao sétimo dia do desenvolvimento natural do embrião, a equipe preparou o terreno para um maior crescimento. As cutucadas químicas desencadearam expressões genéticas específicas, o que levou à formação de tecido necessário para sustentar o embrião. A etapa final envolveu a combinação dos três grupos de células para formar a estrutura semelhante a um embrião.

Embora estes modelos sejam promissores, os desafios permanecem. Atualmente, apenas 1% das células agregadas se auto-organizam com sucesso em uma estrutura semelhante a um embrião. Aumentar esta eficiência será crucial para que estes modelos se tornem ferramentas valiosas na investigação científica. Cultivar essas estruturas além de 14 dias também apresenta limitações e obstáculos. No entanto, os investigadores estão optimistas de que os avanços contínuos e o refinamento neste campo produzirão conhecimentos essenciais sobre o desenvolvimento embrionário.

FAQ:

P: O que são estruturas semelhantes a embriões?

R: Estruturas semelhantes a embriões são aglomerados de células cultivadas em laboratório que imitam os estágios iniciais do desenvolvimento humano antes que ocorra a formação de órgãos. Eles não têm coração nem cérebro batendo.

P: Como são criadas estruturas semelhantes a embriões?

R: Essas estruturas são geradas usando células-tronco pluripotentes, que são reprogramadas para um “estado ingênuo”. Expressões genéticas específicas são desencadeadas por meio de estímulos químicos para desenvolver os tecidos necessários.

P: O que pode ser aprendido com esses modelos de embriões?

R: Os modelos de embriões oferecem o potencial para pesquisar abortos espontâneos, defeitos congênitos de nascença e os efeitos de medicamentos tomados durante a gravidez. Eles fornecem informações sobre a formação de estruturas embrionárias cruciais.

P: Que desafios esses modelos enfrentam?

R: A eficiência da auto-organização celular em uma estrutura semelhante a um embrião é atualmente baixa. Além disso, cultivar estas estruturas além de 14 dias apresenta desafios que limitam o seu potencial.