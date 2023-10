Cientistas descobrem movimento de átomos de ferro no núcleo interno sólido da Terra

Os cientistas fizeram recentemente uma descoberta inovadora sobre o movimento dos átomos de ferro no núcleo interno sólido da Terra. Esta nova descoberta lança luz sobre a intrincada dinâmica do núcleo do nosso planeta e fornece informações sobre o campo magnético da Terra.

O núcleo da Terra é dividido em duas partes: o núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido. O núcleo interno sólido, apesar do nome, não é completamente imóvel. Já se sabe há algum tempo que existe atividade sísmica no núcleo interno, mas agora os cientistas descobriram que átomos de ferro individuais também experimentam movimento.

Este movimento dos átomos de ferro dentro do núcleo interno sólido tem implicações importantes para a nossa compreensão do campo magnético da Terra. O campo magnético é gerado pelo movimento do ferro fundido no núcleo externo, e o movimento dos átomos de ferro no núcleo interno pode influenciar o comportamento magnético geral do planeta.

Ao estudar as ondas sísmicas que viajam pela Terra, os cientistas conseguiram observar mudanças sutis nas propriedades do núcleo interno. Estas mudanças indicam o movimento dos átomos de ferro, fornecendo evidências da existência deste fenômeno até então desconhecido.

Compreender o movimento dos átomos de ferro dentro do núcleo interno sólido é um passo significativo para a compreensão da complexa dinâmica do núcleo e do campo magnético da Terra. Este estudo acrescenta ao nosso conhecimento do funcionamento interno do nosso planeta e tem o potencial de contribuir para avanços em campos como a geofísica e o geomagnetismo.

