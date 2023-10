Fotógrafo supera a cobertura de nuvens para capturar um raro eclipse solar

A espessa cobertura de nuvens ameaçou arruinar a visão do eclipse solar anular de ontem na região de East Kootenay. No entanto, uma ruptura repentina nas nuvens permitiu que Rick Nowell, técnico do laboratório de astronomia do College of the Rockies, capturasse algumas fotos do evento raro. Nowell descreveu o esforço necessário para fotografar o eclipse, incluindo encontrar o equipamento necessário e ajustar o telescópio para obter o foco ideal. Apesar dos desafios, Nowell conseguiu capturar a melhor foto do eclipse, capturando até duas manchas solares.

O eclipse parcial começou às 9h11 do sábado, 14 de outubro, com a Lua cobrindo 67% do Sol em seu pico às 10h25. A captura bem-sucedida do evento por Nowell serve como uma prova de sua determinação e habilidade técnica.

A fotografia de eclipses pode ser uma tarefa complexa, exigindo equipamento e conhecimento especializados. Alguns dos termos mencionados por Nowell incluem um telescópio Celestron, um redutor focal, um back visual, um focalizador Crayford e um buscador. Todas essas são ferramentas que desempenham um papel na captura de imagens claras e precisas de eventos celestes, como eclipses.

É importante notar que ver um eclipse solar sem proteção adequada para os olhos pode ser perigoso e potencialmente causar danos permanentes aos olhos. Portanto, é fundamental utilizar filtro solar ou visualizar o eclipse indiretamente por meio de técnicas de projeção, conforme descrito por Nowell quando utilizou a tampa branca da caixa de filtro como tela de projeção.

Fonte: e-KNOW (sem URL fornecido)