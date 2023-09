Componentes de células cerebrais remontam a mares antigos

By

Um estudo recente conduzido por especialistas do Centro de Regulação Genómica descobriu que componentes das células cerebrais estavam presentes em mares rasos há cerca de 800 milhões de anos. Através do exame de placozoários, pequenos animais marinhos, os investigadores obtiveram conhecimentos sobre a jornada evolutiva dos neurónios.

Os placozoários, que têm aproximadamente o tamanho de um grande grão de areia, vivem em águas quentes e rasas e sobrevivem alimentando-se de algas e micróbios. Apesar da falta de órgãos ou partes distintas do corpo, os placozoários são considerados uma das cinco linhagens animais primárias, ao lado dos ctenóforos, esponjas, cnidários e bilaterais.

No centro da existência dos placozoários estão as células peptidérgicas, que liberam peptídeos que direcionam sua alimentação e movimentos. O estudo utilizou análises moleculares e computacionais para criar “atlas celulares” a fim de compreender a evolução e função dessas células. Verificou-se que essas células peptidérgicas serviram como precursoras dos neurônios modernos.

Os pesquisadores descobriram uma intrincada rede de tipos de células “intermediárias” que conectam os nove principais tipos de células dos placozoários. Além disso, as células peptidérgicas, distintas de outras células, apresentavam uma surpreendente semelhança com os neurônios que surgiram milhões de anos depois em organismos mais avançados. Esta semelhança única com os neurônios não foi observada em espécies de ramificação inicial, como esponjas ou ctenóforos.

O estudo revelou três paralelos notáveis ​​entre células peptidérgicas e neurônios. Em primeiro lugar, as células dos placozoários diferenciam-se de maneira semelhante à neurogênese observada em cnidários e bilaterais. Em segundo lugar, estas células possuem muitos componentes da extremidade de mensagens de um neurônio, mas não possuem os atributos de um neurônio verdadeiro, como a condução de sinais elétricos. Por último, a aprendizagem profunda revelou que estas células comunicam através de GPCRs iniciados por neuropeptídeos, espelhando a comunicação neuronal.

Ao destacar a linha do tempo evolutiva, a investigação indica que os componentes fundamentais dos neurónios estavam a tomar forma em mares antigos há 800 milhões de anos. Aproximadamente um século após o aparecimento de seus ancestrais, as células peptidérgicas dos placozoários provavelmente evoluíram para possuir características críticas essenciais para os neurônios, como canais iônicos e estruturas pós-sinápticas.

Embora se estime que o primeiro neurônio moderno tenha surgido há cerca de 650 milhões de anos, existem células semelhantes a neurônios em ctenóforos com características distintas, levantando questões sobre a trajetória evolutiva dos neurônios. Os autores do estudo enfatizam a necessidade de mais pesquisas para abordar essas questões em aberto e obter uma compreensão mais clara dos caminhos evolutivos dos neurônios e de outros tipos de células.

À medida que a sequenciação genómica continua a avançar, espera-se que os segredos guardados por modelos de animais não tradicionais, como placozoários, ctenóforos e esponjas, sejam gradualmente desvendados, lançando mais luz sobre a história evolutiva da vida.

Fontes:

– [Diário Celular](https://www.cell.com/)

– [Centro de Regulação Genômica](https://www.crg.eu/)