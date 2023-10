Cirurgião pede aos pais que não comprem canetas laser como brinquedos depois que menino sofre danos permanentes nos olhos

Um oftalmologista pediátrico consultor está implorando aos pais que não deixem seus filhos brincarem com canetas laser como brinquedos, após um caso em que um menino de 11 anos sofreu danos permanentes nos olhos. O menino, conhecido como Harry, perdeu a visão central no início deste ano e os exames mostraram grandes danos à retina. Ele agora recebe injeções mensais, mas sua visão pode nunca mais retornar totalmente.

Aabgina Shafi, a cirurgiã que trata de Harry, revelou que outras quatro crianças em Yorkshire estão atualmente em tratamento para danos semelhantes causados ​​por canetas laser. Miss Shafi enfatizou que os danos infligidos por estes dispositivos podem resultar em cegueira ou outras lesões irreversíveis, necessitando de monitorização ao longo da vida. Embora seja ilegal apontar um laser para um veículo em movimento, é legal vender e possuir canetas laser no Reino Unido.

Miss Shafi explicou que muitas canetas laser disponíveis no mercado não estão em conformidade com as normas de segurança da UE, algumas excedendo a potência indicada no rótulo. Ela alertou que, embora as crianças possam gostar de usar essas canetas para estourar balões, apontá-las para os olhos pode causar sérios danos.

Os pais de Harry descobriram a causa dos danos depois de levá-lo a um oftalmologista. Os testes revelaram danos causados ​​pelos raios UV, e foi então que sua mãe lembrou que ele possuía uma caneta laser. Além da lesão no olho direito, exames mostraram danos no olho esquerdo, embora sua visão não esteja afetada atualmente.

A mãe de Harry, que comprou a caneta laser online, lamentou e pediu aos outros pais que não cometessem o mesmo erro. Ela destacou o potencial impacto a longo prazo na vida de seu filho, incluindo suas perspectivas de carreira e capacidade de dirigir.

O caso serve como um lembrete aos pais para que fiquem atentos na hora de comprar brinquedos para os filhos. As canetas laser podem parecer inofensivas, mas podem ter consequências graves quando utilizadas incorretamente. É crucial que tanto os fabricantes como os consumidores priorizem a segurança e garantam que os produtos atendam aos padrões necessários.

