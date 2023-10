Grande descoberta: cientistas detectam a explosão de rádio rápida mais distante e brilhante até hoje

Uma equipe internacional de cientistas fez uma descoberta surpreendente no estudo de rajadas rápidas de rádio (FRBs). Eles detectaram um FRB, denominado FRB 20220610A, que não é apenas a maior distância já registrada, mas também um dos mais brilhantes já observados. Demorou aproximadamente oito mil milhões de anos para o sinal FRB do FRB 20220610A chegar à Terra em junho do ano passado, tornando-o cerca de 50 por cento mais velho do que o anterior detentor do recorde de distância.

Estima-se que a energia liberada pelo FRB 20220610A em apenas alguns milissegundos seja equivalente à que o nosso Sol produz em 30 anos. Este brilho incrível diferencia o FRB 20220610A da maioria dos FRBs encontrados anteriormente. Na verdade, é mais brilhante do que todos, exceto um dos 55 FRBs detectados anteriormente pelo Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Através de observações de acompanhamento realizadas utilizando o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, a equipa liderada pela Austrália concluiu que FRB 20220610A provavelmente se originou de um par ou trio de galáxias em fusão. Esta descoberta está alinhada com algumas teorias em torno da causa das FRBs, embora outras explicações possíveis, como supernovas e estrelas de nêutrons magnetares, também tenham sido propostas.

Apesar das origens desconhecidas das FRBs, estes fenómenos fascinantes proporcionam aos investigadores a oportunidade de estimar a massa do Universo. O professor Ryan Shannon, colíder do projeto, explica que a matéria que falta no universo pode ser potencialmente detectada usando rajadas rápidas de rádio: “Rajadas rápidas de rádio detectam esse material ionizado. Mesmo no espaço que está quase perfeitamente vazio, eles podem ‘ver’ todos os eletrões, e isso permite-nos medir a quantidade de matéria que existe entre as galáxias.”

A descoberta do FRB 20220610A também apoia a teoria proposta pelo falecido astrônomo australiano Jean-Pierre Macquart em 2020. Macquart sugeriu que a massa do universo pode ser estimada estudando explosões rápidas de rádio. As descobertas da equipe estão alinhadas com o que é conhecido como “relação de Macquart”, que afirma que quanto mais longe está uma explosão rápida de rádio, mais gás difuso ela revela entre as galáxias. No entanto, nem todos os FRBs seguem este padrão, sublinhando a complexidade destes fenómenos.

Embora este avanço na compreensão dos FRBs ultrapasse os limites do nosso conhecimento, a detecção de sinais ainda mais distantes exigirá equipamentos aprimorados. Os cientistas aguardam ansiosamente a conclusão do Observatório Square Kilometer Array, previsto para estar operacional em 2028, o que permitirá uma maior exploração e a descoberta de novos registos de FRB.

