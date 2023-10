Um novo mecanismo envolvendo os vasos sanguíneos do cérebro lança luz sobre a formação da memória de longo prazo

By

Os pesquisadores descobriram um mecanismo até então desconhecido relacionado aos vasos sanguíneos do cérebro que contribui para o processo de formação da memória de longo prazo. Embora a maioria dos estudos tenha se concentrado nos neurônios na compreensão da aprendizagem e da memória, descobertas recentes sugerem que outros tipos de células, como os pericitos, também desempenham um papel.

Os pericitos são células que revestem as paredes dos pequenos vasos sanguíneos do cérebro e são responsáveis ​​por manter a saúde da barreira hematoencefálica. No entanto, pesquisas recentes indicam que os pericitos também podem estar envolvidos em várias condições neurológicas, incluindo acidente vascular cerebral, epilepsia e esclerose múltipla.

A autora sénior do estudo, Cristina Alberini, sublinha a importância desta descoberta, afirmando que as doenças cerebrais associadas a problemas vasculares e metabólicos podem resultar de défices na cooperação entre diferentes tipos de células. Esta nova visão abre novas possibilidades para a compreensão das causas subjacentes de doenças como a doença de Alzheimer e a demência.

Os pesquisadores também investigaram o papel de um hormônio protéico chamado fator de crescimento semelhante à insulina 2 (IGF2) no aprendizado e na memória. Eles descobriram que os níveis de IGF2 aumentaram nos pericitos após a aprendizagem em ratos e camundongos. Esta descoberta levou à questão de saber se o IGF2 nos pericitos é necessário para a formação de memórias de longo prazo.

Para investigar mais, os pesquisadores realizaram experimentos utilizando camundongos nos quais a produção de IGF2 nos pericitos foi eliminada. Eles descobriram que esses ratos eram incapazes de formar memórias de longo prazo em comparação com ratos normais. Especificamente, mostraram défices tanto na memória contextual como espacial, indicando a importância do IGF2 nos pericitos para a formação da memória.

Além disso, os investigadores observaram que a estimulação neuronal levou à produção de IGF2 nos pericitos, o que estimulou mecanismos de ativação neuronal associados à aprendizagem. Esta descoberta sugere que existe uma relação cooperativa entre neurônios e pericitos na formação de memórias de longo prazo.

Em conclusão, este estudo destaca a importância dos pericitos e da sua produção de IGF2 no intrincado processo de formação da memória de longo prazo. A compreensão desses mecanismos pode levar a avanços no tratamento de distúrbios relacionados à memória e condições neurológicas.

Fontes:

– Kiran Pandey, et al., A atividade neuronal impulsiona a expressão de IGF2 dos pericitos para formar a memória de longo prazo, Neuron (2023).